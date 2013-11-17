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Izbeigta ražošana
MCI500H/12
Piepildiet telpu ar savu iemīļoto mūziku ar 2 x 50 W RMS mūzikas izejas jaudu un "D" klases digitālo pastiprinātāju. Pastiprinātājs saņem analogu signālu, pārveido to digitālā signālā un pēc tam to pastiprina. Tad signāls tiek ievadīts demodulācijas filtrā, veidojot galīgo rezultātu. Pastiprinātā digitālā izeja sniedz visas digitālā audio priekšrocības, tostarp uzlabotu skaņas kvalitāti. Pastiprinātājam raksturīga arī par 90% lielāka lietderība salīdzinājumā ar tradicionālo AB pastiprinātāju. Šī izcilā lietderība iemiesota jaudīgā pastiprinātājā, kas aizņem pavisam nedaudz vietas.
Streamium piedāvā tūkstošiem bezmaksas interneta radio staciju. Tagad jūs varat sekot visu veidu mūzikai visā pasaulē. Savienojiet savu Streamium ar internetu un klausieties iemīļotās tiešsaistes programmas savā audio sistēmā, neieslēdzot datoru.
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3.8
no 5
10
Atsauksmes
2Alex
17/11/2013
Polska
Super sprzęt dla melomanów!!
Sprzęt bardzo przypadł mi do gustu, rewelacyjne brzmienie głośników, wspaniała współpraca z wi-fi, z nero media home, twardy dysk i gniazdo usb super. Do tego wyświetlacz, dzięki któremu bez problemu można poruszać się w katalogach i plikach płyt, czy też usb. Wspaniała praca radia internetowego, po zalogowaniu i stworzeniu listy ulubionych stacji, korzystanie staje się modelowe. Zegar ustawiający się samodzielnie - też na plus.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi
derek1976
29/01/2020
Magyarország
internet rádió
Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....
Plusi
semmi
Mīnusi
Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Izmantošanas datums 2018-01-28
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Izmantošanas datums 2018-01-28
Pajti
25/01/2019
Magyarország
Megbízható, remek készülék.
Több mint 6 éve használom, de még mindig megállná a helyét egy mostani friss modell mellett. Szépen megtölt egy hatvan négyzetméteres teret zenével :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer