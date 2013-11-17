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Izbeigta ražošana

StreamiumBezvadu mikro Hi-Fi sistēma

MCI500H/12

3.8

| (10) Atsauksmes

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2 x 50 W RMS Hi-Fi skaņa ar "D" klases digitālo pastiprinātāju

2 x 50 W RMS Hi-Fi skaņa ar "D" klases digitālo pastiprinātāju

Piepildiet telpu ar savu iemīļoto mūziku ar 2 x 50 W RMS mūzikas izejas jaudu un "D" klases digitālo pastiprinātāju. Pastiprinātājs saņem analogu signālu, pārveido to digitālā signālā un pēc tam to pastiprina. Tad signāls tiek ievadīts demodulācijas filtrā, veidojot galīgo rezultātu. Pastiprinātā digitālā izeja sniedz visas digitālā audio priekšrocības, tostarp uzlabotu skaņas kvalitāti. Pastiprinātājam raksturīga arī par 90% lielāka lietderība salīdzinājumā ar tradicionālo AB pastiprinātāju. Šī izcilā lietderība iemiesota jaudīgā pastiprinātājā, kas aizņem pavisam nedaudz vietas.

Tūkstošiem bezmaksas interneta radio staciju

Tūkstošiem bezmaksas interneta radio staciju

Streamium piedāvā tūkstošiem bezmaksas interneta radio staciju. Tagad jūs varat sekot visu veidu mūzikai visā pasaulē. Savienojiet savu Streamium ar internetu un klausieties iemīļotās tiešsaistes programmas savā audio sistēmā, neieslēdzot datoru.

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Atsauksmes

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3.8

no 5

10

Atsauksmes

2

17/11/2013

Polska

Polska

Super sprzęt dla melomanów!!

Sprzęt bardzo przypadł mi do gustu, rewelacyjne brzmienie głośników, wspaniała współpraca z wi-fi, z nero media home, twardy dysk i gniazdo usb super. Do tego wyświetlacz, dzięki któremu bez problemu można poruszać się w katalogach i plikach płyt, czy też usb. Wspaniała praca radia internetowego, po zalogowaniu i stworzeniu listy ulubionych stacji, korzystanie staje się modelowe. Zegar ustawiający się samodzielnie - też na plus.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi

29/01/2020

Magyarország

Magyarország

internet rádió

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Plusi

semmi

Mīnusi

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Izmantošanas datums 2018-01-28

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Izmantošanas datums 2018-01-28

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, remek készülék.

Több mint 6 éve használom, de még mindig megállná a helyét egy mostani friss modell mellett. Szépen megtölt egy hatvan négyzetméteres teret zenével :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā