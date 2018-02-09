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Atpūtieties ar lielisku mūziku
Ieprieciniet sevi ar fantastisku skaņu no patiesi kompaktās un stilīgās Philips MCM1120/12 Classic mikro skaņu sistēmas. Izbaudiet savu iecienīto MP3 kompaktdisku mūziku un USB Direct atskaņošanu, kuras skanējumu bagātina dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums.
CD, MP3-CD, USB, FM
Lente
10 W
Šai Philips mūzikas sistēmai ir 10 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
IPM1971
09/02/2018
България
Оценка 6
Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1120 Класическа микро озвучителна система
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1120 Класическа микро озвучителна система