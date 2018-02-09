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Izbeigta ražošana

Classic mikro skaņu sistēma

MCM1120/12

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Atpūtieties ar lielisku mūziku

Ieprieciniet sevi ar fantastisku skaņu no patiesi kompaktās un stilīgās Philips MCM1120/12 Classic mikro skaņu sistēmas. Izbaudiet savu iecienīto MP3 kompaktdisku mūziku un USB Direct atskaņošanu, kuras skanējumu bagātina dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums.

Skatīt visas priekšrocības

ar šo kompakto skaņu sistēmu

Atpūtieties ar lielisku mūziku

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Lente

  • 10 W

10 W RMS kopējā izejas jauda

10 W RMS kopējā izejas jauda

Šai Philips mūzikas sistēmai ir 10 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

Kasešu nodalījums ar automātisko apturi

Kompakts dizains

Tehniskā specifikācija

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

09/02/2018

България

България

Оценка 6

Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1120 Класическа микро озвучителна система

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1120 Класическа микро озвучителна система

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  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā