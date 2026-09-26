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Izbeigta ražošana
Bagātīga un spēcīga skaņa
Klausieties visu iecienīto mūziku savā portatīvajā mūzikas atskaņotājā, izmantojot USB Direct un audio ieeju. Šī Philips mikro skaņu sistēma atskaņo arī MP3-CD un CD-R/RW diskus, un tajā ietverti zemfr. skaļruņi ar fāzu invertoru spēcīgai un dramatiskai zemfrekvences skaņai.
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W maks.
MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.
Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.
Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu Balansētas, Skaidras, Jaudīgas, Siltas un Gaišas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.
4.4
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Wieloryb
26/09/2026
Polska
Super sprzęt do domowego słuchania i nie tylko zupełnie wystarcza , dobre brzmienie👍
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1150 Mikrowieża
Izmantošanas datums 2026-09-26
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1150 Mikrowieża
Izmantošanas datums 2026-09-26
Mati15
31/12/2015
Polska
Fajnie odtwarza muzykę
Fajnie odtwarza muzykę z pendrive, płyt CD, DVD oraz radia.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1150 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1150 Mikrowieża
lukaszp125
24/02/2015
Polska
THE BEST
Wieża prezentuje się super Gra rewelacyjnie super moc . Świetny wygląd GODNA POLECENIA
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1150 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1150 Mikrowieża