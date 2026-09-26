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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

MCM1150/12

4.4

| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Bagātīga un spēcīga skaņa

Klausieties visu iecienīto mūziku savā portatīvajā mūzikas atskaņotājā, izmantojot USB Direct un audio ieeju. Šī Philips mikro skaņu sistēma atskaņo arī MP3-CD un CD-R/RW diskus, un tajā ietverti zemfr. skaļruņi ar fāzu invertoru spēcīgai un dramatiskai zemfrekvences skaņai.

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Pārņemti ar skaņu

Bagātīga un spēcīga skaņa

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W maks.

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu

Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu

Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.

Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu Balansētas, Skaidras, Jaudīgas, Siltas un Gaišas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

26/09/2026

Polska

Polska

Super sprzęt do domowego słuchania i nie tylko zupełnie wystarcza , dobre brzmienie👍

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1150 Mikrowieża

Izmantošanas datums 2026-09-26

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1150 Mikrowieża

Izmantošanas datums 2026-09-26

31/12/2015

Polska

Polska

Fajnie odtwarza muzykę

Fajnie odtwarza muzykę z pendrive, płyt CD, DVD oraz radia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1150 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1150 Mikrowieża

24/02/2015

Polska

Polska

THE BEST

Wieża prezentuje się super Gra rewelacyjnie super moc . Świetny wygląd GODNA POLECENIA

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1150 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1150 Mikrowieża

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā