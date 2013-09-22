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Izbeigta ražošana
Pārņemti ar skaņu
Plakana un uzstādāma pie sienas – šī Philips MCM233/12 Sleek mikro mūzikas sistēma iekļausies jebkurā dekorā. Izbaudiet mūziku no saviem kompaktdiskiem vai pievienojiet savu portatīvo atskaņotāju USB Direct vai MP3 savienojumam visaptverošam mūzikas baudījumam.
20 W
Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.
Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.
Šai sistēmai ir 20 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.
4.3
no 5
7
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
kamilwr
22/09/2013
Polska
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM233 Elegancka mikrowieża
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM233 Elegancka mikrowieża
bartpyt
09/12/2012
Polska
Stylowy funkcjonalny produkt
Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM233 Elegancka mikrowieża
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM233 Elegancka mikrowieża
Tomas2
02/07/2016
Česká republika
Výborný a krásný výrobek
Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM233 Úhledný hudební mikrosystém