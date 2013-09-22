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Izbeigta ražošana

Sleek mikro skaņu sistēma

MCM233/12

4.3

| (7) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu

Pārņemti ar skaņu

Plakana un uzstādāma pie sienas – šī Philips MCM233/12 Sleek mikro mūzikas sistēma iekļausies jebkurā dekorā. Izbaudiet mūziku no saviem kompaktdiskiem vai pievienojiet savu portatīvo atskaņotāju USB Direct vai MP3 savienojumam visaptverošam mūzikas baudījumam.

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Skaņas sistēma, kas iederas jūsu mājās

Pārņemti ar skaņu

  • 20 W

Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

20 W RMS kopējā izejas jauda

20 W RMS kopējā izejas jauda

Šai sistēmai ir 20 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

7

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

2
1

22/09/2013

Polska

Polska

najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi

najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM233 Elegancka mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM233 Elegancka mikrowieża

09/12/2012

Polska

Polska

Stylowy funkcjonalny produkt

Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM233 Elegancka mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM233 Elegancka mikrowieża

02/07/2016

Česká republika

Česká republika

Výborný a krásný výrobek

Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā