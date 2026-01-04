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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

MCM3050/12

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

Izbaudiet mūziku no dažādiem avotiem - no MP3-CD diskiem un radio vai portatīvajām ierīcēm, izmantojot USB Direct un MP3 saiti. Šajā Philips mikro mūzikas sistēmā ietverta arī wOOx tehnoloģija dziļai zemās frekvences skaņai, un tā tiek piegādāta ar stilīgiem sienas stiprinājumiem.

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Pārņemti ar skaņu

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

  • 40 W

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

Sienas stiprinājuma iespēja parocīgam novietojumam

Sienas stiprinājuma iespēja parocīgam novietojumam

Perfekti apvienojot dizaina eleganci un daudzveidību, Philips audio sistēma ir atjautīgi konstruēta, lai iekļautos jūsu dzīvojamajā platībā. Audio sistēmas pamatne ir statīvs, tātad sistēmu var droši un glīti novietot uz jebkura plaukta vai skapja. Iekārtu stiprinot pie sienas, tās iespējas ir tādas pašas kā iekārtai uz atsevišķi novietota statīva.

Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas bagātina stilu un piešķir eleganci

Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas bagātina stilu un piešķir eleganci

Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas piešķir šīs sistēmas jau tā elegantajam dizainam vēl lielāku izsmalcinātību. Stilīgās un vienlaikus funkcionālās disku nodalījuma durtiņas vienmērīgi slīd vertikāli augšup un lejup, kolīdz pieskaraties pogai un vēlaties mainīt savu mūzikas izvēli. Varat atslābināties un baudīt dinamisku muzikālo sniegumu, vērojot disku caur caurspīdīgo lodziņu.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā