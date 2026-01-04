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Izbeigta ražošana

MCM330/12

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wOOx™ skaļruņu tehnoloģija dziļam un spēcīgam zemās frekvences skaņas atveidojumam

wOOx™ skaļruņu tehnoloģija dziļam un spēcīgam zemās frekvences skaņas atveidojumam

wOOx tehnoloģija ir revolucionāra skandas koncepcija, un sniedz iespēju dzirdēt un izjust jaudīgu zemās frekvences skaņu, kas ir bagātīgāka nekā jebkādā citā audio sistēmā. Īpaši skaļruņi darbojas saskaņā ar wOOx zemās frekvences skaņas avotu, un precīzs regulējums starp galveno skaļruni un augsto frekvenču skaļruni nodrošina vienmērīgas pārejas no zemām-vidējām līdz augstām frekvencēm. Duāla iekares un absolūti simetriska sendviča tipa konstrukcija atveido zemu un precīzu zemās frekvences skaņu bez būtiskiem kropļojumiem. wOOx rada izcili dziļu un dinamisku zemās frekvences skaņu, izmantojot visu skaļruņa kārbas tilpumu, lai patiesi pastiprinātu mūzikas iedarbību.

Sienas stiprinājuma iespēja parocīgam novietojumam

Sienas stiprinājuma iespēja parocīgam novietojumam

Perfekti apvienojot dizaina eleganci un daudzveidību, Philips audio sistēma ir atjautīgi konstruēta, lai iekļautos jūsu dzīvojamajā platībā. Audio sistēmas pamatne ir statīvs, tātad sistēmu var droši un glīti novietot uz jebkura plaukta vai skapja. Iekārtu stiprinot pie sienas, tās iespējas ir tādas pašas kā iekārtai uz atsevišķi novietota statīva.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā