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Izbeigta ražošana
Ideāla viesību mūzikas sistēma
Sāciet ballīti pilnā skaļumā ar Philips NTRX100 dubultajiem diskiem - varat atskaņot un uzlādēt divus viedtālruņus, miksēt un meklēt atbilstības ierīču bibliotēkās. Straumējiet mūziku bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth, pateicoties One-Touch NFC savienošanai pārī.
380 W
Pieejams visā skaņu diapazonā, NX bass īslaicīgi palielina zemo frekvenču skanējumu un skaļumu līdz maksimālam līmenim. Nospiediet NX basa pogu, lai nekavējoties ieslēgtu maksimālu skaņas līmeni un gaismas efektus, kā sajustu basa skaļruņu vibrācijas plūstam cauri saviem kauliem.
Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Valepav
29/08/2016
България
Много добър саунд.
Ползвам продукта около 2 години. Много съм доволен от звука които изкарва. Редевно ползвам връзката прес блуутот (и от телефона и от телевизора). Единствениа недостатък е че когато пусна радиото винаги тръгва на максимална мощност. Ако някои знае как се настойва това, моля да сподели.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par NTRX100 Мини Hi-Fi система
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par NTRX100 Мини Hi-Fi система
Izvairieties no plašas komplekta lietošanas skaļumā, kas pārsniedz 85 decibelus, jo tas var sabojāt dzirdi.