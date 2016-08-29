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Izbeigta ražošana

Mini Hi-Fi sistēma

NTRX100/12

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Ideāla viesību mūzikas sistēma

Sāciet ballīti pilnā skaļumā ar Philips NTRX100 dubultajiem diskiem - varat atskaņot un uzlādēt divus viedtālruņus, miksēt un meklēt atbilstības ierīču bibliotēkās. Straumējiet mūziku bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth, pateicoties One-Touch NFC savienošanai pārī.

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Pārņemti ar skaņu

Ideāla viesību mūzikas sistēma

  • 380 W

Dubults Bluetooth savienojums mūzikas straumēšanai no 2 viedtālruņiem

Dubults Bluetooth savienojums mūzikas straumēšanai no 2 viedtālruņiem

NX basa poga tūlītējai skaņas palielināšanai un gaismas efektiem

NX basa poga tūlītējai skaņas palielināšanai un gaismas efektiem

Pieejams visā skaņu diapazonā, NX bass īslaicīgi palielina zemo frekvenču skanējumu un skaļumu līdz maksimālam līmenim. Nospiediet NX basa pogu, lai nekavējoties ieslēgtu maksimālu skaņas līmeni un gaismas efektus, kā sajustu basa skaļruņu vibrācijas plūstam cauri saviem kauliem.

Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

29/08/2016

България

България

Много добър саунд.

Ползвам продукта около 2 години. Много съм доволен от звука които изкарва. Редевно ползвам връзката прес блуутот (и от телефона и от телевизора). Единствениа недостатък е че когато пусна радиото винаги тръгва на максимална мощност. Ако някои знае как се настойва това, моля да сподели.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par NTRX100 Мини Hi-Fi система

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par NTRX100 Мини Hi-Fi система

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  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Izvairieties no plašas komplekta lietošanas skaļumā, kas pārsniedz 85 decibelus, jo tas var sabojāt dzirdi.