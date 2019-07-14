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Izbeigta ražošana
QC5570/15
Apgrieziet savus matus pats - pat grūti aizsniedzamās vietas
Philips matu griešanas ierīces unikālā, 180° leņķī pagriežamā galviņa ļauj piekļūt pat visgrūtāk aizsniedzamām vietām. Tāpēc varat iegūt perfekti līdzenu un precīzu matu griezumu katrā reizē.
Nerūsējoša tērauda asmeņi
13 garuma iestatījumi
60 min darb. bezv./1 h uzlāde
Precīza vibrējošā ķemme
Rotējoša galviņa ļauj pilnībā kontrolēt griešanas leņķi, un galviņu var pagriezt, lai viegli varētu piekļūt pat visneparocīgākajām vietām.
Pagrieziet garuma iestatījuma slēdzi zem matu griežamā ierīces galviņas, lai izvēlētos un nofiksētu vēlamo garuma iestatījumu. Divas ķemmes nodrošina garuma iestatījumus no 1 mm līdz 15 mm ar precīzu 2 mm atstarpi starp katru garuma iestatījumu. Izmantojiet īpašu precīzo ķemmi "ezītim" ... vai arī izmantojiet mašīnu bez ķemmes gludam 0,5 mm griezumam.
Īpaša precizitāte ļoti īsam matu griezumam ar specializēto ķemmi (garuma iestatījumi no 0,5 mm līdz 3 mm ar 0,5 mm intervālu).
3.9
no 5
11
Atsauksmes
Janka
14/07/2019
Latvija
Viegli lietojams
Ir jau bijis viens iepriekšējais modelis,varu teikt tikai to labāko. Var mazgāt zem ūdens.Ātra uzlāde,ilgs baterijas laiks.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper
Figaro
06/06/2019
România
Ideal pentru tunsori nepretentioase - nr.1
il folosesc de aprox. 3 ani sa-mi tund barba si chelia nr.1. Ergonomic, usor de utilizat, reglajul este super, tine destul de mult acumulatorul (din pacate nu am cronometrat ca sa dau o cifra exacta, dar, oricum cateva tunderi bune nu am probleme sa reincarc). Il folosesc si in zona inghinala, riscant fara pieptene, am patit-o de cateva ori sa mi se infiga dintii laterali in piele (sunt destul de ascutiti, nu cum e reclama pe cutie ca au varfurile rotunjite), recomand utilizarea cu accesoriu - pieptene - reglat la minim, nu iese chiar ca dupa ras dar...scapi mai bine !
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT
Ratko
15/03/2018
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
Svaka preporuka za ovu masinicu pogotovu sto moze da se cela pere pod vodom sto olaksava odrzavanje.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje