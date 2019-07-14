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  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
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  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
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Izbeigta ražošana

Headgroommatu griežamā ierīce, ko var lietot pats

QC5570/15

3.9

| (11) Atsauksmes

Apgrieziet savus matus pats - pat grūti aizsniedzamās vietas

Philips matu griešanas ierīces unikālā, 180° leņķī pagriežamā galviņa ļauj piekļūt pat visgrūtāk aizsniedzamām vietām. Tāpēc varat iegūt perfekti līdzenu un precīzu matu griezumu katrā reizē.

Skatīt visas priekšrocības

ar 180° leņķī pagriežamu galviņu

Apgrieziet savus matus pats - pat grūti aizsniedzamās vietas

  • Nerūsējoša tērauda asmeņi

  • 13 garuma iestatījumi

  • 60 min darb. bezv./1 h uzlāde

  • Precīza vibrējošā ķemme

180° rotējoša galviņa ērtai darbībai.

180° rotējoša galviņa ērtai darbībai.

Rotējoša galviņa ļauj pilnībā kontrolēt griešanas leņķi, un galviņu var pagriezt, lai viegli varētu piekļūt pat visneparocīgākajām vietām.

13 viegli fiksējami garuma uzstādījumi no 0,5 līdz 15 mm.

13 viegli fiksējami garuma uzstādījumi no 0,5 līdz 15 mm.

Pagrieziet garuma iestatījuma slēdzi zem matu griežamā ierīces galviņas, lai izvēlētos un nofiksētu vēlamo garuma iestatījumu. Divas ķemmes nodrošina garuma iestatījumus no 1 mm līdz 15 mm ar precīzu 2 mm atstarpi starp katru garuma iestatījumu. Izmantojiet īpašu precīzo ķemmi "ezītim" ... vai arī izmantojiet mašīnu bez ķemmes gludam 0,5 mm griezumam.

Precīzā ķemme īsam "ezītim".

Precīzā ķemme īsam "ezītim".

Īpaša precizitāte ļoti īsam matu griezumam ar specializēto ķemmi (garuma iestatījumi no 0,5 mm līdz 3 mm ar 0,5 mm intervālu).

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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3.9

no 5

11

Atsauksmes

2

14/07/2019

Latvija

Latvija

Viegli lietojams

Ir jau bijis viens iepriekšējais modelis,varu teikt tikai to labāko. Var mazgāt zem ūdens.Ātra uzlāde,ilgs baterijas laiks.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5570/13 do-it-yourself hair clipper

06/06/2019

România

România

Ideal pentru tunsori nepretentioase - nr.1

il folosesc de aprox. 3 ani sa-mi tund barba si chelia nr.1. Ergonomic, usor de utilizat, reglajul este super, tine destul de mult acumulatorul (din pacate nu am cronometrat ca sa dau o cifra exacta, dar, oricum cateva tunderi bune nu am probleme sa reincarc). Il folosesc si in zona inghinala, riscant fara pieptene, am patit-o de cateva ori sa mi se infiga dintii laterali in piele (sunt destul de ascutiti, nu cum e reclama pe cutie ca au varfurile rotunjite), recomand utilizarea cu accesoriu - pieptene - reglat la minim, nu iese chiar ca dupa ras dar...scapi mai bine !

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5570/15 aparat de tuns DYT

15/03/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

Svaka preporuka za ovu masinicu pogotovu sto moze da se cela pere pod vodom sto olaksava odrzavanje.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5570/15 aparat za samostalno šišanje

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.