30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Noskujiet savu galvu pats - pat grūti aizsniedzamās vietas
Šīs Philips matu griežamās ierīces unikālā, 180° leņķī pagriežamā galviņa ļauj piekļūt pat visgrūtāk aizsniedzamām vietām, tāpēc varat iegūt perfekti līdzenu un precīzu matu griezumu katrā reizē. Vai arī uzlieciet galvas skūšanas uzgali, lai iegūtu pilnībā gludu skuvumu.
Nerūsējoša tērauda asmeņi
14 garuma iestatījumi
60 min darb. bezv./1 h uzlāde
Somiņa un skūšanas piederums
Rotējoša galviņa ļauj pilnībā kontrolēt griešanas leņķi, un galviņu var pagriezt, lai viegli varētu piekļūt pat visneparocīgākajām vietām.
Iegūstiet izcili gludu skuvumu bez robiem un iegriezumiem. Vienkārši piestipriniet galvas skūšanas piederumu, lai iegūtu nevainojamu rezultātu katru reizi.
Pagrieziet garuma iestatījuma slēdzi zem matu griežamā ierīces galviņas, lai izvēlētos un nofiksētu vēlamo garuma iestatījumu. Divas ķemmes nodrošina garuma iestatījumus no 1 mm līdz 15 mm ar precīzu 2 mm atstarpi starp katru garuma iestatījumu. Izmantojiet īpašu precīzo ķemmi "ezītim" ... vai arī izmantojiet mašīnu bez ķemmes gludam 0,5 mm griezumam.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.4
no 5
19
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
Maslochow4
03/12/2020
Polska
Szkoda ,że został wycofany z oferty
Najlepsza jaką miałem maszynka do strzyżenia włosów na głowie i nie tylko.Dzięki ruchomej głowicy moąna było strzyc się obydwoma rękami.
Plusi
cena,uniwersalność i wszechstronność
Mīnusi
Dwa miesiące po upływie gwarancji akumulator odmówił współpracy i firma Philips również więc kupiłem inny model
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Izmantošanas datums 2018-12-03
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Izmantošanas datums 2018-12-03
lukto
04/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
świetny sprzęt do samodzielnego sprzętu
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Maszynka świetnie sprawdza się przy bardzo krótkim strzyżeniu (nawet 1 mm). Świetny patent z obrotową głowicą umożliwia wygodne samodzielne strzyżenie. Umiarkowana głośność i wytrzymała bateria to dodatkowe atuty.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
egas75
21/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
Maszynka jakościowo b. dobra
Produkt wysokiej jakości, łatwy w eksplotacji i wydajny.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
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