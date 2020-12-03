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  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
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Izbeigta ražošana

Headgroommatu griežamā ierīce, ko var lietot pats

QC5580/15

4.4

| (19) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu

Noskujiet savu galvu pats - pat grūti aizsniedzamās vietas

Šīs Philips matu griežamās ierīces unikālā, 180° leņķī pagriežamā galviņa ļauj piekļūt pat visgrūtāk aizsniedzamām vietām, tāpēc varat iegūt perfekti līdzenu un precīzu matu griezumu katrā reizē. Vai arī uzlieciet galvas skūšanas uzgali, lai iegūtu pilnībā gludu skuvumu.

Skatīt visas priekšrocības

The world's #1 electric grooming brand1

ar 180° leņķī pagriežamu galviņu

Noskujiet savu galvu pats - pat grūti aizsniedzamās vietas

  • Nerūsējoša tērauda asmeņi

  • 14 garuma iestatījumi

  • 60 min darb. bezv./1 h uzlāde

  • Somiņa un skūšanas piederums

180° rotējoša galviņa ērtai darbībai.

180° rotējoša galviņa ērtai darbībai.

Rotējoša galviņa ļauj pilnībā kontrolēt griešanas leņķi, un galviņu var pagriezt, lai viegli varētu piekļūt pat visneparocīgākajām vietām.

Galvas skūšanas piederums izcili gludam skuvumam.

Galvas skūšanas piederums izcili gludam skuvumam.

Iegūstiet izcili gludu skuvumu bez robiem un iegriezumiem. Vienkārši piestipriniet galvas skūšanas piederumu, lai iegūtu nevainojamu rezultātu katru reizi.

14 viegli fiksējami garuma uzstādījumi no 0 līdz 15 mm.

14 viegli fiksējami garuma uzstādījumi no 0 līdz 15 mm.

Pagrieziet garuma iestatījuma slēdzi zem matu griežamā ierīces galviņas, lai izvēlētos un nofiksētu vēlamo garuma iestatījumu. Divas ķemmes nodrošina garuma iestatījumus no 1 mm līdz 15 mm ar precīzu 2 mm atstarpi starp katru garuma iestatījumu. Izmantojiet īpašu precīzo ķemmi "ezītim" ... vai arī izmantojiet mašīnu bez ķemmes gludam 0,5 mm griezumam.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.4

no 5

19

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

2

03/12/2020

Polska

Polska

Szkoda ,że został wycofany z oferty

Najlepsza jaką miałem maszynka do strzyżenia włosów na głowie i nie tylko.Dzięki ruchomej głowicy moąna było strzyc się obydwoma rękami.

Plusi

cena,uniwersalność i wszechstronność

Mīnusi

Dwa miesiące po upływie gwarancji akumulator odmówił współpracy i firma Philips również więc kupiłem inny model

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Izmantošanas datums 2018-12-03

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Izmantošanas datums 2018-12-03

04/10/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

świetny sprzęt do samodzielnego sprzętu

Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Maszynka świetnie sprawdza się przy bardzo krótkim strzyżeniu (nawet 1 mm). Świetny patent z obrotową głowicą umożliwia wygodne samodzielne strzyżenie. Umiarkowana głośność i wytrzymała bateria to dodatkowe atuty.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

21/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Maszynka jakościowo b. dobra

Produkt wysokiej jakości, łatwy w eksplotacji i wydajny.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 