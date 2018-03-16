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  • Detalizēts produkta fotoattēls
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  • Detalizēts produkta fotoattēls
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Izbeigta ražošana

SmartClickbārdas veidotāja piederums

RQ111/50

2.4

| (7) Atsauksmes

Parādi savu stilu

Uzspraužamā bārdas veidotāja piederums papildina jūsu SensoTouch vai Arcitec elektrisko skuvekli, lai tu varētu izveidot vēlamo stilu.

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Parādi savu stilu

  • SmartClick piederums

  • 5 garuma iestatījumi

Bārdas un ūsu ķemme ar 5 garuma iestatījumiem

Bārdas un ūsu ķemme ar 5 garuma iestatījumiem

Bārdas un ūsu ķemme sniedz iespēju uzturēt perfektu bārdu līdz 5 mm.

Viegli uzliekams un noņemams

Viegli uzliekams un noņemams

Pārvērt savu skuvekli par trimmeri, veicot 2 vienkāršas darbības. 1. Noņem skūšanas galviņu no skuvekļa; 2. Uzliec bārdas veidotāju.

Precīzais trimmeris, lai radītu precīzas detaļas savam stilam

Precīzais trimmeris, lai radītu precīzas detaļas savam stilam

Vienkārši noņem ķemmi, lai izmantotu šo precīzo trimmeri ar 0,5 mm rugāju iestatījumu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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2.4

no 5

7

Atsauksmes

3
2

16/03/2018

Česká republika

Česká republika

jednoduchý zastřihovač

univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

03/05/2013

Polska

Polska

Przydatna nakladka w trakcie podrozy

Nakladka dokupiona do golarki Philips. Dobrze sprawdza sie w podrozy, gdyz nie potrzeba wozic trymera. Natomiast trymer jest latwiejszy w obsludze i bardziej efektywny.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody

03/07/2018

Magyarország

Magyarország

Kiválóan alkalmas a bajusz és a szakáll hosszának karbantartására.

Nagyon jól használható, könnyen ráilleszthető a borotvára. A vágáshossz egyszerűen állítható. A fésű anyaga azonban gyenge, könnyen törik és külön nem kapható.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.