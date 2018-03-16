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Minūtes
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s
Sekundes
Izbeigta ražošana
RQ111/50
Parādi savu stilu
Uzspraužamā bārdas veidotāja piederums papildina jūsu SensoTouch vai Arcitec elektrisko skuvekli, lai tu varētu izveidot vēlamo stilu.
SmartClick piederums
5 garuma iestatījumi
Bārdas un ūsu ķemme sniedz iespēju uzturēt perfektu bārdu līdz 5 mm.
Pārvērt savu skuvekli par trimmeri, veicot 2 vienkāršas darbības. 1. Noņem skūšanas galviņu no skuvekļa; 2. Uzliec bārdas veidotāju.
Vienkārši noņem ķemmi, lai izmantotu šo precīzo trimmeri ar 0,5 mm rugāju iestatījumu.
2.4
no 5
7
Atsauksmes
Hans1981
16/03/2018
Česká republika
jednoduchý zastřihovač
univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Rabka
03/05/2013
Polska
Przydatna nakladka w trakcie podrozy
Nakladka dokupiona do golarki Philips. Dobrze sprawdza sie w podrozy, gdyz nie potrzeba wozic trymera. Natomiast trymer jest latwiejszy w obsludze i bardziej efektywny.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody
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Dinihun59
03/07/2018
Magyarország
Kiválóan alkalmas a bajusz és a szakáll hosszának karbantartására.
Nagyon jól használható, könnyen ráilleszthető a borotvára. A vágáshossz egyszerűen állítható. A fésű anyaga azonban gyenge, könnyen törik és külön nem kapható.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej