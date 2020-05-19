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  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Iepakojuma fotoattēls

Izbeigta ražošana

Shaver series 7000 SensoTouchSkuvekļa bloks

RQ11/50

4.7

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Saglabājiet gludu skuvumu

Divu gadu laikā jūsu skuvekļa galviņas nogriež 9 miljonus matiņu uz jūsu sejas. Nomainiet skuvekļa galviņas un iegūstiet 100 % veiktspēju.

Skatīt visas priekšrocības

Lai nodrošinātu labākos rezultātus, ik pēc 2 gadiem mainiet skuvekļa galviņas

Saglabājiet gludu skuvumu

  • DualPrecision asmeņi

  • Rezerves bloks

  • Piemērots SensoTouch 2D (RQ11xx)

Maināmas galviņas SensoTouch 2D skuvekļiem

Maināmas galviņas SensoTouch 2D skuvekļiem

RQ11 maināmā galviņa ir saderīga ar visiem SensoTouch 2D (RQ11xx) skuvekļiem.

GyroFlex 2D sistēma viegli pielāgojas izliekumiem

GyroFlex 2D sistēma viegli pielāgojas izliekumiem

Skuvekļa GyroFlex 2D kontūru sekojoša sistēma viegli pielāgojas sejas izliekumiem, mazinot spiedienu un kairinājumu un nodrošinot gludu skuvumu.

Skuvekļi ar Super Lift & Cut darbību

Skuvekļi ar Super Lift & Cut darbību

Philips elektriskajā skuveklī iebūvētā dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa un skuvums būtu gludāks.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
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19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

S touto novou hlavou je strojek zase jako nový

zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký

Plusi

očekávání se splnilo

Mīnusi

žádné

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Izmantošanas datums 2020-04-19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Izmantošanas datums 2020-04-19

29/05/2019

România

România

Produsul are caracteristici foarte bune.

Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok

Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.