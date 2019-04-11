ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Go to promotion

Reģistrējies jaunumiem un laimē!

21

d

Dienas

01

h

Stundas

:

09

m

Minūtes

:

25

s

Sekundes

Uzzināt vairāk

  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Atsevišķa produkta uzņēmums

Izbeigta ražošana

Skūšanās galviņa

RQ12/40

3

| (12) Atsauksmes

Atjaunošana labākiem rezultātiem

Lai Philips skuveklis nezaudētu savu kvalitāti, nomainiet skūšanas galviņas ik pēc 2 gadiem.

Skatīt visas priekšrocības

Atjaunošana labākiem rezultātiem

Gludais, maigais SkinGlide mazina kairinājumu

Gludais, maigais SkinGlide mazina kairinājumu

Elektriskā skuvekļa maigā SkinGlide skūšanās virsma vienmērīgi slīd pār ādu un nodrošina gludu un vieglu skuvumu.

Trīskāršas skūšanās galviņas, kurām ir par 50% lielāka skūšanas virsma

Trīskāršas skūšanās galviņas, kurām ir par 50% lielāka skūšanas virsma

Triple-Track skūšanās galviņu trīs skūšanas asmeņi nodrošina par 50% vairāk skūšanās virsmas nekā standarta, viena asmeņa skūšanās galviņas.

Aquatec izolācija ērtai sausajai un atsvaidzinoši mitrajai skūšanai

Aquatec izolācija ērtai sausajai un atsvaidzinoši mitrajai skūšanai

Elektriskā skuvekļa Aquatec wet & dry sniedz iespēju izvēlēties, kādai skūšanai dodat priekšroku. Varat veikt ērtu sauso skūšanos vai atsvaidzinošu mitro skūšanos, izmantojot skūšanās želeju vai putas papildu ādas komfortam.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

3.0

no 5

12

Atsauksmes

4

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок

10/04/2019

Україна

Україна

Универсальная головка. Мне подошла.

Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок

06/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/60 Бръснещ блок

Izmantošanas datums 2020-09-06

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/60 Бръснещ блок

Izmantošanas datums 2020-09-06

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.