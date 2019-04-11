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Izbeigta ražošana
RQ12/40
Atjaunošana labākiem rezultātiem
Lai Philips skuveklis nezaudētu savu kvalitāti, nomainiet skūšanas galviņas ik pēc 2 gadiem.
Elektriskā skuvekļa maigā SkinGlide skūšanās virsma vienmērīgi slīd pār ādu un nodrošina gludu un vieglu skuvumu.
Triple-Track skūšanās galviņu trīs skūšanas asmeņi nodrošina par 50% vairāk skūšanās virsmas nekā standarta, viena asmeņa skūšanās galviņas.
Elektriskā skuvekļa Aquatec wet & dry sniedz iespēju izvēlēties, kādai skūšanai dodat priekšroku. Varat veikt ērtu sauso skūšanos vai atsvaidzinošu mitro skūšanos, izmantojot skūšanās želeju vai putas papildu ādas komfortam.
3.0
no 5
12
Atsauksmes
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок
Владимир1969
10/04/2019
Україна
Универсальная головка. Мне подошла.
Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок
pepo64
06/09/2022
България
Verificēts pircējs
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/60 Бръснещ блок
Izmantošanas datums 2020-09-06
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/60 Бръснещ блок
Izmantošanas datums 2020-09-06