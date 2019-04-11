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Sekundes
Izbeigta ražošana
RQ12/50
Saglabājiet gludu skuvumu
Divu gadu laikā jūsu skuvekļa galviņas nogriež 9 miljonus matiņu uz jūsu sejas. Nomainiet skuvekļa galviņas un iegūstiet 100% veiktspēju.
UltraTrack
Rezerves bloks
Skuvekļa GyroFlex 3D sistēma nevainojami pielāgojas katram sejas izliekumam, samazinot berzi un ādas kairinājumu.
Gluds skuvums, turklāt mazāk kairinot ādu. Skūšanās galviņai ir 3 īpaši pielag. asmeņi: garenrievas parastiem matiņiem, lielākie atvērumi garākiem vai piegulošiem matiņiem un caurumi īsākiem rugājiem.
Philips elektriskajā skuveklī iebūvētā dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa un skuvums būtu gludāks.
3.0
no 5
12
Atsauksmes
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок
Владимир1969
10/04/2019
Україна
Универсальная головка. Мне подошла.
Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок
pepo64
06/09/2022
България
Verificēts pircējs
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/60 Бръснещ блок
Izmantošanas datums 2020-09-06
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/60 Бръснещ блок
Izmantošanas datums 2020-09-06