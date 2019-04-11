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Izbeigta ražošana

skuvekļa galviņas

RQ12/50

3

| (12) Atsauksmes

Saglabājiet gludu skuvumu

Divu gadu laikā jūsu skuvekļa galviņas nogriež 9 miljonus matiņu uz jūsu sejas. Nomainiet skuvekļa galviņas un iegūstiet 100% veiktspēju.

Skatīt visas priekšrocības

Lai nodrošinātu labākos rezultātus, ik pēc 2 gadiem mainiet skūšanās galviņas

Saglabājiet gludu skuvumu

  • UltraTrack

  • Rezerves bloks

Philips GyroFlex 3D sistēma nevainojami pielāgojas sejas vaibstiem

Philips GyroFlex 3D sistēma nevainojami pielāgojas sejas vaibstiem

Skuvekļa GyroFlex 3D sistēma nevainojami pielāgojas katram sejas izliekumam, samazinot berzi un ādas kairinājumu.

UltraTrack galviņas noskuj katru matiņu

UltraTrack galviņas noskuj katru matiņu

Gluds skuvums, turklāt mazāk kairinot ādu. Skūšanās galviņai ir 3 īpaši pielag. asmeņi: garenrievas parastiem matiņiem, lielākie atvērumi garākiem vai piegulošiem matiņiem un caurumi īsākiem rugājiem.

Skuvekļi ar Super Lift & Cut darbību

Skuvekļi ar Super Lift & Cut darbību

Philips elektriskajā skuveklī iebūvētā dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa un skuvums būtu gludāks.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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3.0

no 5

12

Atsauksmes

4

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок

10/04/2019

Україна

Україна

Универсальная головка. Мне подошла.

Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/70 Бритвений блок

06/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/60 Бръснещ блок

Izmantošanas datums 2020-09-06

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par RQ12/60 Бръснещ блок

Izmantošanas datums 2020-09-06

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.