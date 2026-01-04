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  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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Izbeigta ražošana

Fidelio

SBD7500/10

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AUX ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

Bezmaksas aplikācija DockStudio nodrošina interneta radio un citus lieliskus līdzekļus

Bezmaksas aplikācija DockStudio nodrošina interneta radio un citus lieliskus līdzekļus

Bezmaksas aplikācija papildina dokstacijas skaļruni ar īpašiem, lieliskiem līdzekļiem. Varat skatīt laika ziņas, pulksteni un pat lietot iecienītos attēlus kā fona tapeti. Izmantojot aplikāciju DockStudio, varat klausīties neskaitāmas interneta radiostacijas visā pasaulē. Drīzumā gaidāmi atjaunināti apdares stili un jaunas funkcijas.

wOOx tehnoloģija bagātīgai un vienlaikus precīzai zemās frekvences skaņai bez kropļojumiem

wOOx tehnoloģija bagātīgai un vienlaikus precīzai zemās frekvences skaņai bez kropļojumiem

wOOx tehnoloģija ir revolucionāra skandas koncepcija, un sniedz iespēju dzirdēt un izjust jaudīgu zemās frekvences skaņu, kas ir bagātīgāka nekā jebkādā citā audio sistēmā. Īpaši skaļruņi darbojas saskaņā ar wOOx zemās frekvences skaņas avotu, un precīzs regulējums starp galveno skaļruni un augsto frekvenču skaļruni nodrošina vienmērīgas pārejas no zemām-vidējām līdz augstām frekvencēm. Duāla iekares un absolūti simetriska sendviča tipa konstrukcija atveido zemu un precīzu zemās frekvences skaņu bez būtiskiem kropļojumiem. wOOx rada izcili dziļu un dinamisku zemās frekvences skaņu, izmantojot visu skaļruņa kārbas tilpumu, lai patiesi pastiprinātu mūzikas iedarbību.

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  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā