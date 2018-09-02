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d
Dienas
09
h
Stundas
22
m
Minūtes
22
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
Tīra, maiga un mirdzoša āda
Philips VisaPure Essential ievieš jaunu sejas attīrīšanas tehnoloģiju, kas uzlabo jūsu ikdienas ādas attīrīšanas procesu, samazinot piepūli. Saudzīgs paņēmiens, kā iegūt tīru, maigu un mirdzošu ādu.
DualMotion tehnoloģija
Attīrīšana
2 tīrīšanas sukas galviņas, somiņa
2 intensitātes iestatījumi
Philips Visa Pure Essential nodrošina jaunu tehnoloģiju, kas uzlabo jūsu ikdienas ādas attīrīšanas procesu, samazinot piepūli. Saudzīgs paņēmiens, kā iegūt tīru, maigu un mirdzošu ādu.
Suka rotē un vibrē. Vertikāla pulsējoša kustība saudzīgi uzceļ augšā virsmas sārņus, tostarp netīrumus, mirušas ādas šūnas un kosmētikas atliekas. Rotējošā kustība aizslauka sārņus projām, padarot ādu dziļi attīrītu. Saru saskaņotās kustības nodrošina pilnīgu un ērtu attīrīšanas pieredzi.
Seju var iedalīt dažādās zonās. Inteliģentais ādas zonu taimeris ar īsu pauzi jūs informē, kad jāpāriet uz nākamo ādas zonu. Ierīce automātiski pārtrauc darbu pēc pilnas sejas programmas izpildes. Attīrīšanas programma ilgst 1 minūti.
4.8
no 5
219
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
SantaBaum
02/09/2018
Latvija
Lielisks produkts
Lielisks produkts sejas tīrīšanai. Ātrii un ērti nomazgā kosmētiku un attīra poras. Lietoju nedēļu un jau tagad jūtu kā izmainījusies sejas āda.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
eliinaj
13/12/2017
Latvija
Lieliska sejas attīrīšanas ierīce
Jau pēc pirmās lietošanas reizes var sajust, ka āda ir labi attīrīta, gluda un maiga.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
Vivita
04/09/2015
Latvija
Lieliska ādas attīrīšana
Lielisks līdzeklis efektīvai ādas attīrīšanai. Pēc tīrīšanas āda šķiet svaiga, gluda un tai ir veselīgs ādas tonis. Vērtīgs ir iestrādātais taimeris un parocīgais dizains. Lietoju VisaPure reizi dienā un varu teikt, ka ar piemērotu tīrīšanas līdzekli, tas tiešām dod vēlamo efektu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/10 Sejas tīrīšanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/10 Sejas tīrīšanas ierīce
10x efektīvāk par tīrīšanu ar roku, taču tikpat maigi. Salīdzinājumā ar kosmētikas noņemšanu ar roku.