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Izbeigta ražošana

VisaPure EssentialSejas tīrīšanas ierīce

SC5275/10

4.8

| (219) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

Tīra, maiga un mirdzoša āda

Philips VisaPure Essential ievieš jaunu sejas attīrīšanas tehnoloģiju, kas uzlabo jūsu ikdienas ādas attīrīšanas procesu, samazinot piepūli. Saudzīgs paņēmiens, kā iegūt tīru, maigu un mirdzošu ādu.

Skatīt visas priekšrocības

10x labāka attīrīšana *

Tīra, maiga un mirdzoša āda

  • DualMotion tehnoloģija

  • Attīrīšana

  • 2 tīrīšanas sukas galviņas, somiņa

  • 2 intensitātes iestatījumi

10x labāka attīrīšana, lai iegūtu tīru un maigu ādu

10x labāka attīrīšana, lai iegūtu tīru un maigu ādu

Philips Visa Pure Essential nodrošina jaunu tehnoloģiju, kas uzlabo jūsu ikdienas ādas attīrīšanas procesu, samazinot piepūli. Saudzīgs paņēmiens, kā iegūt tīru, maigu un mirdzošu ādu.

Unikāla rotācijas un vibrācijas kombinācija

Unikāla rotācijas un vibrācijas kombinācija

Suka rotē un vibrē. Vertikāla pulsējoša kustība saudzīgi uzceļ augšā virsmas sārņus, tostarp netīrumus, mirušas ādas šūnas un kosmētikas atliekas. Rotējošā kustība aizslauka sārņus projām, padarot ādu dziļi attīrītu. Saru saskaņotās kustības nodrošina pilnīgu un ērtu attīrīšanas pieredzi.

1 minūtes programma (taimeris) visai sejai.

1 minūtes programma (taimeris) visai sejai.

Seju var iedalīt dažādās zonās. Inteliģentais ādas zonu taimeris ar īsu pauzi jūs informē, kad jāpāriet uz nākamo ādas zonu. Ierīce automātiski pārtrauc darbu pēc pilnas sejas programmas izpildes. Attīrīšanas programma ilgst 1 minūti.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

219

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

02/09/2018

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Lielisks produkts sejas tīrīšanai. Ātrii un ērti nomazgā kosmētiku un attīra poras. Lietoju nedēļu un jau tagad jūtu kā izmainījusies sejas āda.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

13/12/2017

Latvija

Latvija

Lieliska sejas attīrīšanas ierīce

Jau pēc pirmās lietošanas reizes var sajust, ka āda ir labi attīrīta, gluda un maiga.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

04/09/2015

Latvija

Latvija

Lieliska ādas attīrīšana

Lielisks līdzeklis efektīvai ādas attīrīšanai. Pēc tīrīšanas āda šķiet svaiga, gluda un tai ir veselīgs ādas tonis. Vērtīgs ir iestrādātais taimeris un parocīgais dizains. Lietoju VisaPure reizi dienā un varu teikt, ka ar piemērotu tīrīšanas līdzekli, tas tiešām dod vēlamo efektu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/10 Sejas tīrīšanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/10 Sejas tīrīšanas ierīce

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 10x efektīvāk par tīrīšanu ar roku, taču tikpat maigi. Salīdzinājumā ar kosmētikas noņemšanu ar roku.