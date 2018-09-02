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Izbeigta ražošana

VisaPure EssentialSejas attīrīšanas ierīce

SC5278/13

4.8

| (219) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

Efektīva, saudzīga attīrīšana ādai bez pūtītēm

VisaPure Anti-Blemish novērš pūtīšu veidošanās cēloņus ar labākiem rezultātiem, nekā tīrot ar roku: attauko un likvidē mirušās ādas šūnas, kas var nosprostot poras.

Skatīt visas priekšrocības

Labāka attaukošana, nekā tīrot ar roku

Efektīva, saudzīga attīrīšana ādai bez pūtītēm

  • DualMotion tehnoloģija

  • Attīrīšana

  • 2 pūtīšu attīrīšanas sukas galviņas

  • 2 intensitātes iestatījumi

Plāni, gari sari, kas labāk piekļūst porām

Plāni, gari sari, kas labāk piekļūst porām

VisaPure Anti-Blemish sukai ir plāni un gari sari, kas labāk piekļūst porām, lai attaukotu un likvidētu mirušās ādas šūnas, kas var aizsprostot poras.

Neilona sari, kas maz absorbē ūdeni

Izstrādājot Anti-Blemish suku, mēs vēlējāmies ierobežot slikto baktēriju iedarbību. Tāpēc sadarbojāmies ar atzītiem dermatologiem un baktēriju speciālistiem, lai izstrādātu suku, kas absorbē ļoti maz ūdens un ātri izžūst, samazinot baktēriju veidošanos.

Pietiekami saudzīga izmantošanai uz pūtītēm

Pietiekami saudzīga izmantošanai uz pūtītēm

Vairāki ārsti un dermatologi tika iesaistīti Anti-Blemish sukas izstrādē, lai nodrošinātu, ka suka ir pilnībā piemērota izmantošanai uz ādas ar pūtītēm.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

219

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

02/09/2018

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Lielisks produkts sejas tīrīšanai. Ātrii un ērti nomazgā kosmētiku un attīra poras. Lietoju nedēļu un jau tagad jūtu kā izmainījusies sejas āda.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

13/12/2017

Latvija

Latvija

Lieliska sejas attīrīšanas ierīce

Jau pēc pirmās lietošanas reizes var sajust, ka āda ir labi attīrīta, gluda un maiga.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

04/09/2015

Latvija

Latvija

Lieliska ādas attīrīšana

Lielisks līdzeklis efektīvai ādas attīrīšanai. Pēc tīrīšanas āda šķiet svaiga, gluda un tai ir veselīgs ādas tonis. Vērtīgs ir iestrādātais taimeris un parocīgais dizains. Lietoju VisaPure reizi dienā un varu teikt, ka ar piemērotu tīrīšanas līdzekli, tas tiešām dod vēlamo efektu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/10 Sejas tīrīšanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/10 Sejas tīrīšanas ierīce

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