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Izbeigta ražošana
Efektīva, saudzīga attīrīšana ādai bez pūtītēm
VisaPure Anti-Blemish novērš pūtīšu veidošanās cēloņus ar labākiem rezultātiem, nekā tīrot ar roku: attauko un likvidē mirušās ādas šūnas, kas var nosprostot poras.
DualMotion tehnoloģija
Attīrīšana
2 pūtīšu attīrīšanas sukas galviņas
2 intensitātes iestatījumi
VisaPure Anti-Blemish sukai ir plāni un gari sari, kas labāk piekļūst porām, lai attaukotu un likvidētu mirušās ādas šūnas, kas var aizsprostot poras.
Izstrādājot Anti-Blemish suku, mēs vēlējāmies ierobežot slikto baktēriju iedarbību. Tāpēc sadarbojāmies ar atzītiem dermatologiem un baktēriju speciālistiem, lai izstrādātu suku, kas absorbē ļoti maz ūdens un ātri izžūst, samazinot baktēriju veidošanos.
Vairāki ārsti un dermatologi tika iesaistīti Anti-Blemish sukas izstrādē, lai nodrošinātu, ka suka ir pilnībā piemērota izmantošanai uz ādas ar pūtītēm.
4.8
no 5
219
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
SantaBaum
02/09/2018
Latvija
Lielisks produkts
Lielisks produkts sejas tīrīšanai. Ātrii un ērti nomazgā kosmētiku un attīra poras. Lietoju nedēļu un jau tagad jūtu kā izmainījusies sejas āda.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
eliinaj
13/12/2017
Latvija
Lieliska sejas attīrīšanas ierīce
Jau pēc pirmās lietošanas reizes var sajust, ka āda ir labi attīrīta, gluda un maiga.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
Vivita
04/09/2015
Latvija
Lieliska ādas attīrīšana
Lielisks līdzeklis efektīvai ādas attīrīšanai. Pēc tīrīšanas āda šķiet svaiga, gluda un tai ir veselīgs ādas tonis. Vērtīgs ir iestrādātais taimeris un parocīgais dizains. Lietoju VisaPure reizi dienā un varu teikt, ka ar piemērotu tīrīšanas līdzekli, tas tiešām dod vēlamo efektu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/10 Sejas tīrīšanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Essential SC5275/10 Sejas tīrīšanas ierīce