ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Go to promotion

Reģistrējies jaunumiem un laimē!

20

d

Dienas

09

h

Stundas

:

21

m

Minūtes

:

42

s

Sekundes

Uzzināt vairāk

  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Produkta un piederuma fotoattēls
  • Iepakojuma fotoattēls
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Produkta un piederuma fotoattēls
  • Iepakojuma fotoattēls

Izbeigta ražošana

VisaPure AdvancedMājas sejas kopšanas ierīce

SC5370/10

4.8

| (181) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Spilgta, atjaunota un atsvaidzināta āda

VisaPure Advanced ir sejas kopšanas ierīce mājas apstākļiem, kas nodrošina profesionāla līmeņa sejas kopšanu ikdienā. Jūsu āda kļūst tīra, maiga un svaiga. Dzīve ar tīru, maigu un atsvaidzinātu ādu ar veselīgu mirdzumu.

Skatīt visas priekšrocības

Mūsdienīga līmeņa ādas attīrīšana un kopšana

Spilgta, atjaunota un atsvaidzināta āda

  • Pielāgota DualMotion tehnoloģija

  • Tīrīšana, masāža, acu atsvaidzināšana

  • 3 galviņas, somiņa, glabāš. statīvs

  • 2 intensitātes iestatījumi

Galviņas var viegli nomazgāt ar ūdeni un ziepēm

Galviņas ir viegli notīrīt. Vienkārši mazgājiet tās izlietnē ar siltu ūdeni un ziepēm.

Pielāgota DualMotion ar inteliģentu galviņas atpazīšanas tehnoloģiju

Pielāgota DualMotion ar inteliģentu galviņas atpazīšanas tehnoloģiju

VisaPure Advanced ir aprīkota ar pielāgotu DualMotion tehnoloģiju. Katra ar VisaPure piegādātajai galviņai ir īpaši rotācijas un vibrācijas līmeņi. Rokturis un jaunie uzgaļi ir aprīkoti ar novatorisko NFC atzīmi, kas nodrošina inteliģento galviņas atpazīšanu. Tas nozīmē, ka rokturis nekavējoties atpazīst konkrēto galviņu pēc uzlikšanas. Tādējādi varat izmantot īpaši paredzētas DualMotion tehnoloģijas programmas dažādiem ādas kopšanas ieguvumiem.

Uzlabo jūsu iecienīto ādas kopšanas produktu uzsūkšanos

Uzlabo jūsu iecienīto ādas kopšanas produktu uzsūkšanos

Attīrīšana ar Visa Pure nozīmē, ka tiek notīrīts vairāk sārņu un bojāto un mirušo ādas šūnu. Pateicoties dziļas attīrīšanas efektam, jūsu iecienītie ādas kopšanas produkti, piemēram, krēmi, serumi un esences, tiek labāk uzsūkti ādā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • AWARD-612383 attēls
  • AWARD-612371 attēls

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

181

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

17/08/2016

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Izcils produkts skaistumkopšanā

Ierīce ir ļoti ērta lietošanā un sniedz acīmredzamus rezultātus

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce

30/11/2015

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Vērtīgs ieguldījums!

Iesaku, galvenokārt masāžas galviņas dēļ! Lieliski apasiņo šūnas, kas nozīmē- apgādā tās ar skābekli! ;)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce

12/09/2015

Lietuva

Lietuva

good stuff

Na pries tai rasanciam komentaras. Oda tapo gal ir sausesne, bet tik gal todel, kad nenaudoji po sveitimo drekinamojo veido kremo. Sveitimas tai tik viena is triju proceduru, kai po sveitimo reikia ir pamaitinti ir sudrekinti oda kremais.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Advanced SC5370/10 Namuose naudojama veido priežiūros priemonė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Advanced SC5370/10 Namuose naudojama veido priežiūros priemonė

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 10x efektīvāk par tīrīšanu ar roku, taču tikpat maigi. Salīdzinājumā ar kosmētikas noņemšanu ar roku.