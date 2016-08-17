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Izbeigta ražošana
Spilgta, atjaunota un atsvaidzināta āda
VisaPure Advanced ir sejas kopšanas ierīce mājas apstākļiem, kas nodrošina profesionāla līmeņa sejas kopšanu ikdienā. Jūsu āda kļūst tīra, maiga un svaiga. Dzīve ar tīru, maigu un atsvaidzinātu ādu ar veselīgu mirdzumu.
Pielāgota DualMotion tehnoloģija
Tīrīšana, masāža, acu atsvaidzināšana
3 galviņas, somiņa, glabāš. statīvs
2 intensitātes iestatījumi
Galviņas ir viegli notīrīt. Vienkārši mazgājiet tās izlietnē ar siltu ūdeni un ziepēm.
VisaPure Advanced ir aprīkota ar pielāgotu DualMotion tehnoloģiju. Katra ar VisaPure piegādātajai galviņai ir īpaši rotācijas un vibrācijas līmeņi. Rokturis un jaunie uzgaļi ir aprīkoti ar novatorisko NFC atzīmi, kas nodrošina inteliģento galviņas atpazīšanu. Tas nozīmē, ka rokturis nekavējoties atpazīst konkrēto galviņu pēc uzlikšanas. Tādējādi varat izmantot īpaši paredzētas DualMotion tehnoloģijas programmas dažādiem ādas kopšanas ieguvumiem.
Attīrīšana ar Visa Pure nozīmē, ka tiek notīrīts vairāk sārņu un bojāto un mirušo ādas šūnu. Pateicoties dziļas attīrīšanas efektam, jūsu iecienītie ādas kopšanas produkti, piemēram, krēmi, serumi un esences, tiek labāk uzsūkti ādā.
Godalgas
4.8
no 5
181
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Arina85
17/08/2016
Latvija
Verificēts pircējs
Izcils produkts skaistumkopšanā
Ierīce ir ļoti ērta lietošanā un sniedz acīmredzamus rezultātus
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce
Linda
30/11/2015
Latvija
Verificēts pircējs
Vērtīgs ieguldījums!
Iesaku, galvenokārt masāžas galviņas dēļ! Lieliski apasiņo šūnas, kas nozīmē- apgādā tās ar skābekli! ;)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Advanced SC5370/10 Mājas sejas kopšanas ierīce
Geras
12/09/2015
Lietuva
good stuff
Na pries tai rasanciam komentaras. Oda tapo gal ir sausesne, bet tik gal todel, kad nenaudoji po sveitimo drekinamojo veido kremo. Sveitimas tai tik viena is triju proceduru, kai po sveitimo reikia ir pamaitinti ir sudrekinti oda kremais.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Advanced SC5370/10 Namuose naudojama veido priežiūros priemonė
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure Advanced SC5370/10 Namuose naudojama veido priežiūros priemonė
10x efektīvāk par tīrīšanu ar roku, taču tikpat maigi. Salīdzinājumā ar kosmētikas noņemšanu ar roku.