30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Reģistrējies jaunumiem un laimē!
20
d
Dienas
05
h
Stundas
15
m
Minūtes
52
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
Stingrāka sajūta, jauneklīgāka āda
Atsvaidziniet un saglabājiet ādas dabisko jauneklīgo izskatu ar VisaCare Dual Action Air Lift & Exfoliation sistēmu. Tā masē ādu, veicinot asins cirkulāciju, vienlaikus noņemot mirušās ādas šūnas un veicinot dabisku šūnu atjaunošanos.
Ādas atjaunošanas procedūra
ar jutīgo un standarta uzgali
Philips VisaCare mikrodermabrāzija stimulē ādas atjaunošanās procesu stingrākai, gludākai un redzami spilgtākai ādai.
93% sieviešu, kas piedalījās pārbaudē, norādīja par tūlītēju gludākas ādas efektu. 84% apliecina, ka viņu āda izskatās spilgtāka, un 84% ievēroja, ka viņu āda izskatās veselīgāka*.
Tā masē ādu, veicinot asins cirkulāciju, vienlaikus noņemot mirušās ādas šūnas un veicinot dabisku šūnu atjaunošanos.
Godalgas
4.8
no 5
185
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Agnese
04/09/2015
Latvija
Sajūtas- fantastiskas!
Rezultāts bija necerēti labs- jau pēc pirmās lietošanas reizes āda bija daudz gludāka. Klājot tonālo krēmu pēc ierīces lietošanas, rezultāts bija īpaši jūtams- āda gluda un mirdzoša. Iesākumā nedaudz biedēja apsārtums, kas radās ierīces lietošanas brīdī, taču tas pazuda pāris minūšu laikā. Paldies- mana sejas āda kopš ierīces lietošanas kļuvusi daudz gludāka un tvirtāka.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrāzija
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrāzija
Wrocek
27/12/2021
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Spełnia swoją rolę
Bardzo dobre urządzenie, po zabiegu skóra staje się ożywiona, promienna i gładsza, niestety akcesoria wymienne są bardzo drogie
Plusi
urządzenie mobilne, poprawia jakość skóry
Mīnusi
bardzo drogie akcesoria, które należy wymieniać co jakiś czas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Izmantošanas datums 2020-12-27
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Izmantošanas datums 2020-12-27
Lipka1
25/04/2020
Polska
faktycznie działa
Praktycznie takie samo działanie jak w salonie piękności. Stosuję regularnie. Pozbyłam się przebarwień, szorstkich miejsc na skórze twarzy... Jeden minus, ale konkretny: brak możliwości dokupienia nasadek.
Plusi
skuteczny, poręczny
Mīnusi
niedostępne w sklepach "wymienne" nasadki
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Izmantošanas datums 2019-03-25
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Izmantošanas datums 2019-03-25
Neatkarīgi pārbaudes rezultāti par 75 patērētājiem pēc 4 nedēļu procedūras, Apvienotā Karaliste, 2014. gads