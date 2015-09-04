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Izbeigta ražošana

VisaCareMikrodermabrāzija

SC6240/01

4.8

| (185) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

3 Godalgas

Stingrāka sajūta, jauneklīgāka āda

Atsvaidziniet un saglabājiet ādas dabisko jauneklīgo izskatu ar VisaCare Dual Action Air Lift & Exfoliation sistēmu. Tā masē ādu, veicinot asins cirkulāciju, vienlaikus noņemot mirušās ādas šūnas un veicinot dabisku šūnu atjaunošanos.

Skatīt visas priekšrocības

ar Philips VisaCare mikrodermabrāzijas sistēmu

Stingrāka sajūta, jauneklīgāka āda

  • Ādas atjaunošanas procedūra

  • ar jutīgo un standarta uzgali

Jauneklīgāka izskata ādai

Philips VisaCare mikrodermabrāzija stimulē ādas atjaunošanās procesu stingrākai, gludākai un redzami spilgtākai ādai.

Āda ir spilgtāka, gludāka un stingrāka 4-6 nedēļu laikā

Āda ir spilgtāka, gludāka un stingrāka 4-6 nedēļu laikā

93% sieviešu, kas piedalījās pārbaudē, norādīja par tūlītēju gludākas ādas efektu. 84% apliecina, ka viņu āda izskatās spilgtāka, un 84% ievēroja, ka viņu āda izskatās veselīgāka*.

DualAction Air Lift & Exfoliation sistēma

DualAction Air Lift & Exfoliation sistēma

Tā masē ādu, veicinot asins cirkulāciju, vienlaikus noņemot mirušās ādas šūnas un veicinot dabisku šūnu atjaunošanos.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

185

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

04/09/2015

Latvija

Latvija

Sajūtas- fantastiskas!

Rezultāts bija necerēti labs- jau pēc pirmās lietošanas reizes āda bija daudz gludāka. Klājot tonālo krēmu pēc ierīces lietošanas, rezultāts bija īpaši jūtams- āda gluda un mirdzoša. Iesākumā nedaudz biedēja apsārtums, kas radās ierīces lietošanas brīdī, taču tas pazuda pāris minūšu laikā. Paldies- mana sejas āda kopš ierīces lietošanas kļuvusi daudz gludāka un tvirtāka.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrāzija

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrāzija

27/12/2021

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Spełnia swoją rolę

Bardzo dobre urządzenie, po zabiegu skóra staje się ożywiona, promienna i gładsza, niestety akcesoria wymienne są bardzo drogie

Plusi

urządzenie mobilne, poprawia jakość skóry

Mīnusi

bardzo drogie akcesoria, które należy wymieniać co jakiś czas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Izmantošanas datums 2020-12-27

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Izmantošanas datums 2020-12-27

25/04/2020

Polska

Polska

faktycznie działa

Praktycznie takie samo działanie jak w salonie piękności. Stosuję regularnie. Pozbyłam się przebarwień, szorstkich miejsc na skórze twarzy... Jeden minus, ale konkretny: brak możliwości dokupienia nasadek.

Plusi

skuteczny, poręczny

Mīnusi

niedostępne w sklepach "wymienne" nasadki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Izmantošanas datums 2019-03-25

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Izmantošanas datums 2019-03-25

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  1. Neatkarīgi pārbaudes rezultāti par 75 patērētājiem pēc 4 nedēļu procedūras, Apvienotā Karaliste, 2014. gads