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Izbeigta ražošana

Philips AventJaundzimušā sākuma komplekts

SCD271/00

Palīdz nomierināt mazuli, it īpaši naktī*

Parocīga Philips Avent kolekcija SCD271/00, kurā ietvertas 4 Classic barošanas pudelītes (2x125 ml un 2x260 ml), pudelīšu un knupīšu birste un caurspīdīgs māneklītis 0-6 mēnešu vecumam.

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Mazāk koliku**

Palīdz nomierināt mazuli, it īpaši naktī*

  • Classic

Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas ātrumi

Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas ātrumi

Pieejami pieci atšķirīgi knupīša plūsmas ātrumi.

0% BPA produkts

0% BPA produkts

Šis produkts satur 0% BPA

Izliektā sukas galviņa un liektā roktura smaile

Izliektā sukas galviņa un liektā roktura smaile

Izliektā sukas galviņa un liektā roktura smaile ir piemērota visu veidu pudelīšu, knupīšu un barošanas aprīkojuma rūpīgai tīrīšanai.

Tehniskā specifikācija

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Atrunas

  1. Klīniskā pētījuma rezultāti apliecināja, ka divas nedēļas veci bērni nebija tik nemierīgi kā bērni, kas baroti ar cita ražotāja pudelīti. (Pētījumu veica Bērnu veselības institūts Londonā 2008. gadā.)

  2. Klīniskā pētījuma rezultāti apliecināja, ka 2 nedēļas veci bērni, kas baroti ar Avent pudelīti, īpaši naktī nebija tik nemierīgi kā bērni, kas baroti ar cita vadoša ražotāja pudelīti.