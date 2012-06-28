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Izbeigta ražošana

Philips AventAnalogā bērnu uzraudzības ierīce

SCD481/00

4

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Dzirdiet savu mazuli

Nodrošina drošu uztveri mājās un ārpus tām un līdz minimumam samazina traucējumus no citām ierīcēm.

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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Līdz pat 200 m darbības rādiuss

Dzirdiet savu mazuli

Minimāli traucējumi no citām uzraudzības ierīcēm

Minimāli traucējumi no citiem uzraudzības ierīcēm.

Izvēlieties labāko skaņas jutību savai apkārtnei

Izvēlieties labāko skaņas jutību savai apkārtnei

Ļauj regulēt skaņas un skaļuma jutību, lai jūs varētu dzirdēt katru mazuļa radīto skaņu

Jostas piespraude sniedz ērtu brīvroku sistēmu un mobilitāti

Jostas piespraude sniedz ērtu brīvroku sistēmu un mobilitāti

Jostas piespraude sniedz ērtu brīvroku sistēmu un mobilitāti.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

28/06/2012

Polska

Polska

Bardzo prosty w obsłudze

Pierwsza niania nie działała - brak połączenia nadajników, ale szybko, w ramach reklamacji, wymieniono mi na nowy, działający już sprzęt. Jestem zadowolona, bo niania jest prosta w obsłudze, a dodatkowo zarówno nadajnik jak i odbiornik mogą działać na baterie, a nie tylko po podłączeniu do prądu. Design nie powala, ale akurat ta kwestia nie spędza mi snu z powiek :-). Dobry dźwięk, niezły zasięg i lampka, która daje mikroświatło. Brakuje mi możliwości odpowiedzi dziecku, czyli jakby funkcji odbiornika, która pozwala działać jak mikrofon - byłoby funkcjonalniej.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 