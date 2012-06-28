30 dienu atgriešana
Reģistrējies jaunumiem un laimē!
Reģistrējies Philips Avent jaunumiem un piedalies izlozē ar iespēju laimēt jaunās paaudzes Philips Avent Natural Care brīvroku piena sūkni.
32
d
Dienas
07
h
Stundas
59
m
Minūtes
57
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
Dzirdiet savu mazuli
Nodrošina drošu uztveri mājās un ārpus tām un līdz minimumam samazina traucējumus no citām ierīcēm.
Minimāli traucējumi no citiem uzraudzības ierīcēm.
Ļauj regulēt skaņas un skaļuma jutību, lai jūs varētu dzirdēt katru mazuļa radīto skaņu
Jostas piespraude sniedz ērtu brīvroku sistēmu un mobilitāti.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Aeus
28/06/2012
Polska
Bardzo prosty w obsłudze
Pierwsza niania nie działała - brak połączenia nadajników, ale szybko, w ramach reklamacji, wymieniono mi na nowy, działający już sprzęt. Jestem zadowolona, bo niania jest prosta w obsłudze, a dodatkowo zarówno nadajnik jak i odbiornik mogą działać na baterie, a nie tylko po podłączeniu do prądu. Design nie powala, ale akurat ta kwestia nie spędza mi snu z powiek :-). Dobry dźwięk, niezły zasięg i lampka, która daje mikroświatło. Brakuje mi możliwości odpowiedzi dziecku, czyli jakby funkcji odbiornika, która pozwala działać jak mikrofon - byłoby funkcjonalniej.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.