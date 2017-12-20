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31
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Dienas
10
h
Stundas
19
m
Minūtes
12
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
Elephant dāvanu komplekts meitenēm ir perfekta dāvana māmiņām un viņu mazuļiem. Parocīga kolekcija, kurā iekļauta Natural pudelīte, divi knupīši un knupīša klipsis.
1 Natural
260 ml
Lēnas plūsmas knupītis
Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.
Ziedlapas knupīša iekšpusē pastiprina knupīša mīkstumu un elastību, tam nesaraujoties. Jūsu mazuļa barošana būs ērtāka un patīkamāka.
Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
5.0
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Kingusiaaa32
20/12/2017
Polska
Butelka najlepsza w swoim rodzaju.
Dziecko chetnie siega po buteleczkę. Gdy łapie rączka nie zeslizguje sie. Kolorystyka super. Kolorowe sloniki nie raża w oczka. Polecam kazdej Mamie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem
amandzix
31/12/2016
Polska
to wspaniała butelka
to bardzo dobra butelka która powoduje dużo zalet a w zasadzie same zalety moje dziecko wcześniej za nim zaczeliśmy używać butelki filips miewało kolki a to najgorsze co może być płacze i nie wiesz co zrobić ale pojawiła się ta wspaniała butelka teraz nie wyobrażam sobie zamienić ją na jakoś inna naprawde polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy
Lloss
21/06/2019
Україна
Отличный стартовый набор для маленькой принцессы
Отличный стартовый набор для маленькой принцессы. Яркий,но при этом не навязчивый дизайн и очень удобный функционал. Пересмотрела множество моделей и брендов но в итоге остановилась на этом наборе.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD628/01 Design gift set
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD628/01 Design gift set