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Izbeigta ražošana

Philips AventDizaina dāvanu komplekts

SCD628/01

5

| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

Elephant dāvanu komplekts meitenēm ir perfekta dāvana māmiņām un viņu mazuļiem. Parocīga kolekcija, kurā iekļauta Natural pudelīte, divi knupīši un knupīša klipsis.

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Pudelīte, knupītis un knupīšu klipšu komplekts

Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

  • 1 Natural

  • 260 ml

  • Lēnas plūsmas knupītis

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.

Unikālas ziedlapas, kas padara knupīti mīkstāku un elastīgāku

Unikālas ziedlapas, kas padara knupīti mīkstāku un elastīgāku

Ziedlapas knupīša iekšpusē pastiprina knupīša mīkstumu un elastību, tam nesaraujoties. Jūsu mazuļa barošana būs ērtāka un patīkamāka.

Uzlabota pretkoliku sistēma ar inovatīvu divkāršu vārstu sist.

Uzlabota pretkoliku sistēma ar inovatīvu divkāršu vārstu sist.

Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

20/12/2017

Polska

Polska

Butelka najlepsza w swoim rodzaju.

Dziecko chetnie siega po buteleczkę. Gdy łapie rączka nie zeslizguje sie. Kolorystyka super. Kolorowe sloniki nie raża w oczka. Polecam kazdej Mamie.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem

31/12/2016

Polska

Polska

to wspaniała butelka

to bardzo dobra butelka która powoduje dużo zalet a w zasadzie same zalety moje dziecko wcześniej za nim zaczeliśmy używać butelki filips miewało kolki a to najgorsze co może być płacze i nie wiesz co zrobić ale pojawiła się ta wspaniała butelka teraz nie wyobrażam sobie zamienić ją na jakoś inna naprawde polecam

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy

21/06/2019

Україна

Україна

Отличный стартовый набор для маленькой принцессы

Отличный стартовый набор для маленькой принцессы. Яркий,но при этом не навязчивый дизайн и очень удобный функционал. Пересмотрела множество моделей и брендов но в итоге остановилась на этом наборе.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD628/01 Design gift set

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD628/01 Design gift set

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā