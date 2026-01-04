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45
d
Dienas
23
h
Stundas
15
m
Minūtes
42
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
SCF257/00
Sagatavojieties barošanai ar krūti
Philips Avent svarīgāko piederumu komplekts barošanai ar krūti nodrošina palīdzību pirmajās dienās, barojot ar krūti.
māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē
Krūšu kopšana
Lai saglabātu sausumu un komfortu dienas laikā.
Īpaši izstrādāti papildu absorbcijai un komfortam nakts laikā.
Lietot siltu, lai stimulētu krūts piena plūsmu – Lietot aukstu, lai nomierinātu un atslābinātu – Komplektā ir īpaši mīkstas uzmavas papildu ērtībām
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