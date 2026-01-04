ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

Go to promotion

Reģistrējies jaunumiem un laimē!

Reģistrējies Philips Avent jaunumiem un piedalies izlozē ar iespēju laimēt jaunās paaudzes Philips Avent Natural Care brīvroku piena sūkni.

45

d

Dienas

23

h

Stundas

:

15

m

Minūtes

:

42

s

Sekundes

Uzzināt vairāk

  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls

Izbeigta ražošana

Philips AventKrūšu kopšanas svarīgāko piederumu komplekts

SCF257/00

Sagatavojieties barošanai ar krūti

Philips Avent svarīgāko piederumu komplekts barošanai ar krūti nodrošina palīdzību pirmajās dienās, barojot ar krūti.

Skatīt visas priekšrocības
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē

Avent komplekts barošanai ar krūti

Sagatavojieties barošanai ar krūti

  • Krūšu kopšana

12 krūštura ieliktņi dienai

12 krūštura ieliktņi dienai

Lai saglabātu sausumu un komfortu dienas laikā.

6 krūštura ieliktņi naktij

Īpaši izstrādāti papildu absorbcijai un komfortam nakts laikā.

2 termogēla ieliktņi divējādam lietojumam

Lietot siltu, lai stimulētu krūts piena plūsmu – Lietot aukstu, lai nomierinātu un atslābinātu – Komplektā ir īpaši mīkstas uzmavas papildu ērtībām

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā