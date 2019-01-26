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Izbeigta ražošana

Philips Avent VIAAvent barošanas sistēma

SCF610/05

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Philips Avent uzglabāšanas sistēma vieglai glabāšanai

Philips Avent ir universāla, vietu taupoša uzglabāšanas sistēma, kas ir izstrādāta, lai augtu kopā ar jūsu mazuli. Izmantojiet vienu un to pašu krūzīti, lai glabātu pārtiku un krūts pienu un barotu ar to mazuli. Piemērota visiem Philips Avent krūts piena sūkņiem un knupīšiem.

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zīmols, ko iesaka mammas visā pasaulē1

Krūzīte piena uzglabāšanai

Philips Avent uzglabāšanas sistēma vieglai glabāšanai

  • Krūts piens

Vienkārši sakārtot

Vienkārši sakārtot

Vienkārši apzīmējamas krūzītes palīdz noteikt datumu un saturu

Der visiem Philips Avent krūts piena pumpjiem un knupīšiem

Izmantojiet adapteri, lai noslauktu un barotu no tās pašas krūzītes

Lietošanai ledusskapī/saldētavā

Philips Avent krūzītes var glabāt ledusskapī vai saldētavā un mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
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1

26/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kényelmes, praktikus, sokoldalú felhasználási lehetőség

Sokoldalú felhasználási lehetőség: a hozzá tartozó adapterrel tudom csatlakoztatni az Avent Natural kézi mellszívóhoz, rögtön cumisüveggé is alakítható, hűtőben/fagyasztóban tárolni tudom benne a tejet. Jól záródik, későbbiekben biztos használni fogom utazásokkor is. Amin változtatnék, hogy nagyon halvány, nehezen észrevehető az oldalán a mérce-jelölés, élénkebb színnel praktikusabb lenne.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
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  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2023. gadā veikta visā pasaulē ar 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 