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32
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Dienas
05
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Stundas
44
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Minūtes
55
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
Philips Avent uzglabāšanas sistēma vieglai glabāšanai
Philips Avent ir universāla, vietu taupoša uzglabāšanas sistēma, kas ir izstrādāta, lai augtu kopā ar jūsu mazuli. Izmantojiet vienu un to pašu krūzīti, lai glabātu pārtiku un krūts pienu un barotu ar to mazuli. Piemērota visiem Philips Avent krūts piena sūkņiem un knupīšiem.
Krūts piens
Vienkārši apzīmējamas krūzītes palīdz noteikt datumu un saturu
Izmantojiet adapteri, lai noslauktu un barotu no tās pašas krūzītes
Philips Avent krūzītes var glabāt ledusskapī vai saldētavā un mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Bobómama
26/01/2019
Magyarország
Kényelmes, praktikus, sokoldalú felhasználási lehetőség
Sokoldalú felhasználási lehetőség: a hozzá tartozó adapterrel tudom csatlakoztatni az Avent Natural kézi mellszívóhoz, rögtön cumisüveggé is alakítható, hűtőben/fagyasztóban tárolni tudom benne a tejet. Jól záródik, későbbiekben biztos használni fogom utazásokkor is. Amin változtatnék, hogy nagyon halvány, nehezen észrevehető az oldalán a mérce-jelölés, élénkebb színnel praktikusabb lenne.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer
Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2023. gadā veikta visā pasaulē ar 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.