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Izbeigta ražošana

Troksni slāpējošas bezvadu austiņas

SHB8850NC/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Vairāk skaņas, mazāk trokšņa

Nekādu vadu, traucējumu un kompromisu. Ļaujieties mūzikai ar mūsdienīgu ActiveShield™ aktīvo trokšņu slāpēšanas tehnoloģiju. Izveidojiet savienojumu bezvadu tīklā ar NFC viena pieskāriena savienošanu pārī, baudiet mūziku un atbildiet uz zvaniem, izmantojot viedus taustiņus uz ausu uzlikām.

Skatīt visas priekšrocības

bezvadu tīklā

Vairāk skaņas, mazāk trokšņa

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Mīksts ausu polsterējums

  • Kompakti salokāmas

Mīksti ergonomiskie polsteri ilgam komfortam valkājot

Mīksti ergonomiskie polsteri ilgam komfortam valkājot

Kompakti salokāmas vienkāršai pārvietošanai un glabāšanai

Kompakti salokāmas vienkāršai pārvietošanai un glabāšanai

Pateicoties šīs austiņu kompakti salokāmai konstrukcijai, austiņas ir lieliski piemērotas izmantošanai ārpus telpām.

Izmantojot vairāku ierīču savienošanu, mūzika un zvani skan divās ierīcēs vienlaikus

Izmantojot vairāku ierīču savienošanu, mūzika un zvani skan divās ierīcēs vienlaikus

Vairāku ierīču savienošana nodrošina, ka varat savienot savas Philips Bluetooth austiņas ar divām Bluetooth ierīcēm vienlaikus. Vienkārši savienojiet divas ierīces, lai skatītos filmas un klausītos mūziku, kā arī skatīšanās un klausīšanās laikā viegli atbildētu uz zvaniem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

26/06/2020

Polska

Polska

Super działa NC

bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
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