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Izbeigta ražošana
SHB8850NC/00
Vairāk skaņas, mazāk trokšņa
Nekādu vadu, traucējumu un kompromisu. Ļaujieties mūzikai ar mūsdienīgu ActiveShield™ aktīvo trokšņu slāpēšanas tehnoloģiju. Izveidojiet savienojumu bezvadu tīklā ar NFC viena pieskāriena savienošanu pārī, baudiet mūziku un atbildiet uz zvaniem, izmantojot viedus taustiņus uz ausu uzlikām.
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas
Pateicoties šīs austiņu kompakti salokāmai konstrukcijai, austiņas ir lieliski piemērotas izmantošanai ārpus telpām.
Vairāku ierīču savienošana nodrošina, ka varat savienot savas Philips Bluetooth austiņas ar divām Bluetooth ierīcēm vienlaikus. Vienkārši savienojiet divas ierīces, lai skatītos filmas un klausītos mūziku, kā arī skatīšanās un klausīšanās laikā viegli atbildētu uz zvaniem.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Guzik
26/06/2020
Polska
Super działa NC
bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
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