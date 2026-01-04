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Izbeigta ražošana

Bezvadu TV austiņas

SHC8800/12

Augstas izšķirtspējas mājas kinozāles skaņa

Philips SHC8800 bezvadu austiņas ļauj jums iegremdēties kinematogrāfiskas skaņas pasaulē un baudīt pilnīgu brīvību. Ar 100 metru sniedzamību un ērtu ausu uzliku dizainu baudiet mājas izklaides sistēmas iespējas pilnā apjomā.

Skatīt visas priekšrocības

Izcila kinozāles skaņa jūsu mājoklī

Augstas izšķirtspējas mājas kinozāles skaņa

  • 40 mm skaļruņi/atv. konstr.

  • Ar galvas stīpu

  • Mīksts ausu polsterējums

Tīkliņš automātiski pielāgojas optimālam izmēram

Tīkliņš automātiski pielāgojas optimālam izmēram

Pašregulējošais vieglais tīkliņš lieliski pielāgojas galvas formai un nodrošina optimālu komfortu.

Augstas izšķirtsp. audio, savienojums ar vadu

Augstas izšķirtsp. audio, savienojums ar vadu

Augstas izšķirtspējas audio nodrošina labāko skanējumu, reproducējot oriģinālo studijas ierakstu kvalitāti precīzāk nekā 16 bit/44,1 kHz CD formāti. Ar komplektā iekļauto kabeli Philips SHC8800 bezvadu austiņas atbalsta augstas izšķirtspējas audio, atskaņojot bezkompromisa kvalitātes audio no jūsu izvēlētās ierīces, lai jūs maksimāli izbaudītu mājas izklaides sistēmas iespējas.

Vienkārši lietojams uzlādes doks

Vienkārši lietojams uzlādes doks

Ievietojiet austiņas uzlādes dokā un vienkārši uzlādējiet.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā