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Izbeigta ražošana
SHC8800/12
Augstas izšķirtspējas mājas kinozāles skaņa
Philips SHC8800 bezvadu austiņas ļauj jums iegremdēties kinematogrāfiskas skaņas pasaulē un baudīt pilnīgu brīvību. Ar 100 metru sniedzamību un ērtu ausu uzliku dizainu baudiet mājas izklaides sistēmas iespējas pilnā apjomā.
40 mm skaļruņi/atv. konstr.
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Pašregulējošais vieglais tīkliņš lieliski pielāgojas galvas formai un nodrošina optimālu komfortu.
Augstas izšķirtspējas audio nodrošina labāko skanējumu, reproducējot oriģinālo studijas ierakstu kvalitāti precīzāk nekā 16 bit/44,1 kHz CD formāti. Ar komplektā iekļauto kabeli Philips SHC8800 bezvadu austiņas atbalsta augstas izšķirtspējas audio, atskaņojot bezkompromisa kvalitātes audio no jūsu izvēlētās ierīces, lai jūs maksimāli izbaudītu mājas izklaides sistēmas iespējas.
Ievietojiet austiņas uzlādes dokā un vienkārši uzlādējiet.
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