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Izbeigta ražošana

Bezvadu HiFi austiņas

SHD8600UG/10

3

| (4) Atsauksmes

Detalizēta mūzika bezvadu tīklā

SHD8600UG/10 austiņas sniedz iespēju brīvi skatīties televizoru un klausīties mūziku visā mājā. Digitālā pārraide nodrošina nevainojamu uztveršanu un lielisku skaņas atveidi. Pagriežami ausu polsteri un regulējama galvas stīpa nodrošina papildu pielāgojamību un komfortu.

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Digitāls bezvadu savienojums

Detalizēta mūzika bezvadu tīklā

  • Ar galvas stīpu

  • Melns

Kristāldzidra (2,4 GHz) digitālā pārraide

2,4 GHz digitālā pārraide novērš saspiešanu un datu zudumu starp raidītāju un austiņām. Pārraides procesa beigās digitālie signāli tiek pārvērsti analogajos signālos. Beigu rezultāts ir lieliska skaņas kvalitāte ar nevainojamu akustiku un minimālu datu zudumu.

Akustiski noregulēti skaļruņi nepārspējamai skaņas kvalitātei

Akustiski noregulēti skaļruņi rada tīru, balansētu skaņu ar satriecošu precizitāti gan augsto toņu, gan dziļo zemās frekvences skaņas atveidē.

Regulējama iekšējā galvas stīpa nodrošina komfortablu atbilstību

Šo Philips austiņu iekšējā galvas stīpa atvieglo noregulēšanu atbilstoši jūsu galvas formai. Komforta nolūkā mehānisms pielāgojas automātiski.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.0

no 5

4

Atsauksmes

3

31/05/2012

Polska

Polska

polecam!

słuchawki bardzo łatwe w obsłudze, świetny rzeczywisty dżwięk, bez zakłóceń, bardzo dobry odbiór w całym mieszkaniu i na balkonie :-) - polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt średniej jakości

Podczas chodzenia po mieszkaniu w założonych słuchawkach słychać trzaski /hałas spowodowany ruszaniem się elementu nausznego utrzymującego je na głowie. Ponadto problemem jest kładzenie ich na ładowarce, wymaga to parę podejść by trafić na styki i zamknąć obwód ładowania. To nie jest dopracowane. Po za tym luźno.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

03/06/2015

Polska

Polska

Ten produkt ma wady materiałowe !!!

Słuchawki kupiłem ponad dwa lata temu. Byłem bardzo zadowolony z jakości dźwięku który przy transmisji cyfrowej był bez szumów. Słuchawki używam sporadycznie można by powiedzieć średnio raz na 2 tygodnie gdzieś tak około godziny tak więc nie są jakoś mocno eksploatowane. Jakie było moje zdziwienie kiedy to nauszniki oraz pałąk przylegający do głowy a właściwie materiał którym są pokryte zaczął obłazić. Jest to jakaś "ekologiczna skóra" która po ponad 2 letnim okresie ulega biodegradacji. Po kontakcie z firmą Philips otrzymałem informację że nie są w stanie mi pomóc. Kupiłeś słuchawki to teraz się bujaj. My(Philips) mamy Twoją kasę a Ty masz słuchawki z wadą materiałową i to już Twój problem. Zaznaczę że w serwisie powiedziano mi że nie są to części wymienne i nie ma opcji aby sobie zakupić nowe i wymienić. Tak więc jeśli słuchawki chcesz mieć na dwa lata to polecam. Jeśli na dłużej to będziesz miał je jakbyś wyciągnął je z kosz na śmieci. Porażka i żenada w zachowaniu firmy Philips.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā