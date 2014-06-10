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Izbeigta ražošana
SHL3000BL/00
Spēcīga skaņa
Šīs Philips SHL3000 austiņas nodrošina spēcīgu skaņu un zemās frekvences skaņu. Izstrādātas ar pagriežamajām mīksti polsterētajām ausu uzlikām, lai garantētu jums ideālu klausīšanos, esot ceļā.
DJ stils
Zila
Šo Philips austiņu noslēgta tipa akustika nodrošina labu skaņas izolāciju.
4.9
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
sandasz1
10/06/2014
Polska
Są wygodne i nowoczesne.
Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000BL Headband headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000BL Headband headphones
Szajmon132
10/06/2014
Polska
Są wygodne i nowoczesne.
Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000BL Headband headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000BL Headband headphones
Aguśka
06/01/2014
Polska
Świetne
Uwielbiam te słuchawki, czysty dźwięk, ogólnie dobra jakość dźwięku za dość niewysokie pieniądze. Używam ich ponad rok i nie mogę się z nimi rozstać. Słucham na nich głównie rockowej/metalowej muzyki, uwielbiam bas który z siebie wydają. Ale do wysokich dźwięków też są niezłe. Szkoda tylko, że pałąk nie jest zbyt elastyczny i dosyć mocno odstaje od głowy. Na pewno nie można sobie popsuć fryzury ;)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000BL Headband headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000BL Headband headphones