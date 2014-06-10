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Izbeigta ražošana

Austiņas ar galvas stīpu

SHL3000BL/00

4.9

| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Spēcīga skaņa

Šīs Philips SHL3000 austiņas nodrošina spēcīgu skaņu un zemās frekvences skaņu. Izstrādātas ar pagriežamajām mīksti polsterētajām ausu uzlikām, lai garantētu jums ideālu klausīšanos, esot ceļā.

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Austiņas ar DJ pārraudzības stilu

Spēcīga skaņa

  • DJ stils

  • Zila

Slēgtā tipa akustika nodrošina labu skaņas izolāciju

Šo Philips austiņu noslēgta tipa akustika nodrošina labu skaņas izolāciju.

Regulējami ausu polsteri un galvas stīpa pielāgojas ikvienai galvas formai

Regulējami ausu polsteri un galvas stīpa pielāgojas ikvienai galvas formai

Mīksti ausu polsteri ērtam, ilgstošam klausīšanās baudījumam

Mīksti ausu polsteri ērtam, ilgstošam klausīšanās baudījumam

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.9

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

10/06/2014

Polska

Polska

Są wygodne i nowoczesne.

Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000BL Headband headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000BL Headband headphones

10/06/2014

Polska

Polska

Są wygodne i nowoczesne.

Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000BL Headband headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000BL Headband headphones

06/01/2014

Polska

Polska

Świetne

Uwielbiam te słuchawki, czysty dźwięk, ogólnie dobra jakość dźwięku za dość niewysokie pieniądze. Używam ich ponad rok i nie mogę się z nimi rozstać. Słucham na nich głównie rockowej/metalowej muzyki, uwielbiam bas który z siebie wydają. Ale do wysokich dźwięków też są niezłe. Szkoda tylko, że pałąk nie jest zbyt elastyczny i dosyć mocno odstaje od głowy. Na pewno nie można sobie popsuć fryzury ;)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000BL Headband headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000BL Headband headphones

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā