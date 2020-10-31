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Izbeigta ražošana

Austiņas ar galvas stīpu

SHL3000WT/00

4.7

| (6) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu

Spēcīga skaņa

Šīs Philips SHL3000WT/00 austiņas nodrošina spēcīgu skaņu un zemās frekvences skaņu. Izstrādātas ar pagriežamajām mīksti polsterētajām ausu uzlikām, lai garantētu jums ideālu klausīšanos, esot ceļā.

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Ar DJ stilu

Spēcīga skaņa

  • DJ stils

  • Balts

1,2 m vads ideāli piemērots lietošanai ārpus mājas

Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.

Plakans salokāms vads vienkāršai pārnēsāšanai

32 mm skaļruņi atveido jaudīgu un dinamisku skaņu

32 mm skaļruņi atveido jaudīgu un dinamisku skaņu

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

6

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

4
2
1

31/10/2020

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki

Bardzo fajne słuchawki z dobrą jakością dźwięku. Słuchawki są na kablu z wejściem mini jack, są regulowane na głowie, także nadają się dla każdego. Mają wbudowany nieduży mikrofon, który też dobrze się sprawuje. Ładnie się prezentują i fajnie się ich używa.

Plusi

wygodne, jakość dźwięku, ładne, zgrabne, regulacja na glowe

Mīnusi

nie zauważyłam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000WT Headband headphones

Izmantošanas datums 2018-10-31

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000WT Headband headphones

Izmantošanas datums 2018-10-31

28/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i czystość dźwięku

Na początek: słuchawki świetnie wygłuszają hałasy z zewnątrz. Grają czyściutko, bas brzmi mocno, a wysokie tony nie piszczą w uszach - czego więcej chcieć od porządnych słuchawek? Uwielbiam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000WT Headband headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000WT Headband headphones

25/07/2014

Polska

Polska

Dobra jakość za niewielką cenę.

Słuchawki bardzo dobrej jakości z niewielką cenę. Super jakość dźwięku, a do tego piękny wygląd. Idealne słuchawki dla każdego, niezależnie od wieku i płci.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000WT Headband headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000WT Headband headphones

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā