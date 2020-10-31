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SHL3000WT/00
Spēcīga skaņa
Šīs Philips SHL3000WT/00 austiņas nodrošina spēcīgu skaņu un zemās frekvences skaņu. Izstrādātas ar pagriežamajām mīksti polsterētajām ausu uzlikām, lai garantētu jums ideālu klausīšanos, esot ceļā.
DJ stils
Balts
Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.
4.7
no 5
6
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
Asix22
31/10/2020
Polska
Bardzo fajne słuchawki
Bardzo fajne słuchawki z dobrą jakością dźwięku. Słuchawki są na kablu z wejściem mini jack, są regulowane na głowie, także nadają się dla każdego. Mają wbudowany nieduży mikrofon, który też dobrze się sprawuje. Ładnie się prezentują i fajnie się ich używa.
Plusi
wygodne, jakość dźwięku, ładne, zgrabne, regulacja na glowe
Mīnusi
nie zauważyłam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000WT Headband headphones
Izmantošanas datums 2018-10-31
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000WT Headband headphones
Izmantošanas datums 2018-10-31
Arabrab
28/12/2014
Polska
Wygoda i czystość dźwięku
Na początek: słuchawki świetnie wygłuszają hałasy z zewnątrz. Grają czyściutko, bas brzmi mocno, a wysokie tony nie piszczą w uszach - czego więcej chcieć od porządnych słuchawek? Uwielbiam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000WT Headband headphones
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000WT Headband headphones
lmedrysa
25/07/2014
Polska
Dobra jakość za niewielką cenę.
Słuchawki bardzo dobrej jakości z niewielką cenę. Super jakość dźwięku, a do tego piękny wygląd. Idealne słuchawki dla każdego, niezależnie od wieku i płci.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000WT Headband headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000WT Headband headphones