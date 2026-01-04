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Izbeigta ražošana
SHP1800/00
Īpaši vieglas + 6 m TV kabelis
Vieglas austiņas ilgstošai lietošanai ar 6 m vada pagarinājumu lielākai kustības brīvībai un sēdvietas izvēlei. Papildus arī zemās frekvences skaņas atveres, kas nodrošina bagātīgu un dziļu skaņu.
Ar galvas stīpu
Sudrabots
Zemās frekvences skaņas atveres nodrošina gaisa plūsmu, kas uzlabo skanējumu ar dziļu, bagātīgu zemās frekvences skaņu.
Galvas stīpa ir ražota no viegla materiāla
Šīs austiņas ir veidotas, ievērojot auss formu, kas sniedz papildus komfortu un vairāk baudas, ilgstoši klausoties mūziku.
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