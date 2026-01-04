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Izbeigta ražošana

TV austiņas ar vadu

SHP1800/00

Īpaši vieglas + 6 m TV kabelis

Vieglas austiņas ilgstošai lietošanai ar 6 m vada pagarinājumu lielākai kustības brīvībai un sēdvietas izvēlei. Papildus arī zemās frekvences skaņas atveres, kas nodrošina bagātīgu un dziļu skaņu.

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Televizora austiņas

Īpaši vieglas + 6 m TV kabelis

  • Ar galvas stīpu

  • Sudrabots

Zemās frekvences skaņas atveres nodrošina gaisa plūsmu, kas uzlabo skanējumu

Zemās frekvences skaņas atveres nodrošina gaisa plūsmu, kas uzlabo skanējumu ar dziļu, bagātīgu zemās frekvences skaņu.

Viegla galvas stīpa uzlabo komfortu un sniedz papildu izturību

Galvas stīpa ir ražota no viegla materiāla

Komforta uzlabojums ilgstošai lietošanai

Šīs austiņas ir veidotas, ievērojot auss formu, kas sniedz papildus komfortu un vairāk baudas, ilgstoši klausoties mūziku.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam