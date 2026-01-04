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  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
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  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie

RetroIekštelpām paredzētas uz ausīm liekamas austiņas

SHP9500CY/00

The Freddie

Jūsu jaunais labākais draugs! Ļaujiet savai iecienītākajai mūzikai skanēt tā, kā tai ir paredzēts ar šīm klasiskā izskata vada austiņām ar atvērtu aizmuguri. Stilīgs retro izskats un mūsdienīgs komforts — austiņas ir radītas lietošanai mājās, un to skaņa apmierinās jebkura audiofila prasības.

Skatīt visas priekšrocības

The Freddie

  • Retro dizains, dzirkstoša skaņa

  • Vada atvērtās aizmugures austiņas

  • Sasvērti 50 mm skaļruņi

  • Ērtas arī ilgstošai lietošanai

Klasisks izskats, mūsdienīga skaņa

Klasisks izskats, mūsdienīga skaņa

Ādas bikses, jūsu labākais krekls un uz ausīm liekamas retro austiņas 70. gadu stilā! Vienalga, vai baudāt vinila plašu klasisko skanējumu vai straumējat jaunākā singla pirmatskaņojumu, ir pienācis laiks mūziku izbaudīt ar mūsu silto un autentisko skaņu.

Uz ausīm liekamas austiņas ar atvērtu aizmuguri. Satuvinieties ar savu mūziku.

Uz ausīm liekamas austiņas ar atvērtu aizmuguri. Satuvinieties ar savu mūziku.

Atvērtās aizmugures konstrukcija palīdzēs sajust mūzikas dvēseli. Tā kā nav ietvara, kas nosprostotu skaņu, jūs varēsiet baudīt telpiski pilnīgu skanējumu, kurā balsis un instrumenti ir skaidri nodalīti, lai jūs varētu saklausīt katru noti un tās nozīmi. Jums šķitīs, ka esat ierakstu studijā kopā ar savu mīļāko mākslinieku.

Sasvērti 50 mm neodīma skaļruņi. Autentiska hi-fi skaņa.

Sasvērti 50 mm neodīma skaļruņi. Autentiska hi-fi skaņa.

Neodīma skaļruņi ir veidoti tā, lai tie varētu sasvērties līdz 15 grādiem un pielāgoties ausu dabiskajai ģeometrijai, lai jūs maksimāli precīzi varētu saklausīt visas frekvences. Varēsiet izbaudīt dzirkstošus augstos toņus, stabilus zemos toņus un pilnīgu un dabisku vidējo toņu skanējumu. Ideāls risinājums neatkarīgi no tā, kādu mūziku vēlaties klausīties.

Tehniskā specifikācija

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