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Izbeigta ražošana

ActionFitSporta austiņas ar mikrofonu

SHQ1255TBK/00

4

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Izmantojiet!

Īpaši vieglās austiņas SHQ1255 ir izcili piemērotas treniņiem un skriešanai. Tās ir ļoti izturīgas, atskaņo spēcīgus basus un ērti pieguļ.

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Noturīgas pret sviedriem

Izmantojiet!

  • 13,6 mm skaļruņi/daļ. nosl. konstr.

  • Aizauss cilpiņa

13,6 mm skaļruņi nodrošina jaudīgu skanējumu

Jaudīgie 13,6 mm skaļruņi nodrošina spēcīgu skanējumu ar dziļiem un dinamiskiem basiem, kas uzmundrina un rosina kustēties. Augstākās kvalitātes skaļruņi atskaņo izteiksmīgu skaņu, kas uztur mundrumu jebkura treniņa laikā.

Izvēlieties mūziku un atbildiet uz zvaniem treniņu laikā

Nezaudējiet savienojumu. Iebūvētais mikrofons un dziesmu kontrolpogas (IPX2) sniedz iespēju mainīt mūziku vai ātri atbildēt uz zvaniem treniņu laikā.

Atvērtas akustikas konstrukcija ļauj sekot līdzi apkārt notiekošajam

Šīs ActionFit austiņas neaiztur skaņu, un jūs varat sekot līdzi apkārt notiekošajam un saglabāt drošību, it īpaši, vingrojot ārpus telpām. Atvērtas akustikas platforma nodrošina kvalitatīvu skanējumu, nenoslāpējot apkārtējās skaņas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

13/09/2019

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki

Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā