30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
SHQ1255TBK/00
Izmantojiet!
Īpaši vieglās austiņas SHQ1255 ir izcili piemērotas treniņiem un skriešanai. Tās ir ļoti izturīgas, atskaņo spēcīgus basus un ērti pieguļ.
13,6 mm skaļruņi/daļ. nosl. konstr.
Aizauss cilpiņa
Jaudīgie 13,6 mm skaļruņi nodrošina spēcīgu skanējumu ar dziļiem un dinamiskiem basiem, kas uzmundrina un rosina kustēties. Augstākās kvalitātes skaļruņi atskaņo izteiksmīgu skaņu, kas uztur mundrumu jebkura treniņa laikā.
Nezaudējiet savienojumu. Iebūvētais mikrofons un dziesmu kontrolpogas (IPX2) sniedz iespēju mainīt mūziku vai ātri atbildēt uz zvaniem treniņu laikā.
Šīs ActionFit austiņas neaiztur skaņu, un jūs varat sekot līdzi apkārt notiekošajam un saglabāt drošību, it īpaši, vingrojot ārpus telpām. Atvērtas akustikas platforma nodrošina kvalitatīvu skanējumu, nenoslāpējot apkārtējās skaņas.
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Człowiekwidmo
13/09/2019
Polska
W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki
Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem