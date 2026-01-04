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Izbeigta ražošana
SHQ2305WS/00
Baudiet brīvību. Nekad neapstājieties
Paturiet Actionfit SHQ2305 austiņas cieši savās ausīs neatkarīgi no aktivitātēm ar unikālu stabilitātes gredzenu. Vienkārši koncentrējieties tikai uz treniņu, nevis uz austiņām.
8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Ausīs ievietojamas
Tikai 4,3 g smagās Actionfit sporta austiņas ir tik vieglas un komfortablas, ka jūs aizmirsīsiet par to valkāšanu. Tās ir ideāli piemērotas, lai palīdzētu jums pieveikt grūtos pēdējos kilometrus.
Kopā ar ActionFit austiņām tiek piegādāts vada fiksators, kas neļauj vadam nokļūt jūsu ceļā, kad jūs mēģināt sasniegt maksimālo rezultātu.
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