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Izbeigta ražošana

Austiņas

SHS3300WT/10

4.6

| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Papildu zemās frekvences skaņa

Baudiet šo komfortam, stabilitātei un lieliskai veiktspējai radīto austiņu basu skanējumu.

Skatīt visas priekšrocības

spēcīgai skaņai

Papildu zemās frekvences skaņa

  • 15 mm skaļruņi/atv. konstr.

  • Aizauss cilpiņa

Asimetriskais kabelis neļauj kabelim sapīties

Šis vienkāršais, tomēr ļoti efektīvais risinājums, kas novērš kabeļu sapīšanos, patiešām darbojas, un jūs varat ļaut kabelim karāties pāri plecam, nevis visu laiku raudzīties, lai tas būtu tepat, zem zoda.

Pielāgojamas aizauss cilpiņas palielina valkāšanas komfortu un stabilitāti

Aizauss cilpiņas paliek pie auss, pat ja pārvietojieties, komfortabli fiksējot austiņas tām paredzētajā vietā un nodrošinot lielisku skaņu. Aizauss cilpiņas ir elements, kas atrodas aiz auss un notur austiņas pie auss.

1,2 m vads ideāli piemērots lietošanai ārpus mājas

Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam do biegania

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam

Plusi

Dźwięk, Wygoda, Design

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3300BK Słuchawki

Izmantošanas datums 2019-03-23

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3300BK Słuchawki

Izmantošanas datums 2019-03-23

24/04/2020

Polska

Polska

Fajne

Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3300BK Słuchawki

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3300BK Słuchawki

26/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Puno bolje od razvikanih modela

Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3300BK Slušalice

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3300BK Slušalice

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā