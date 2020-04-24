30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
SHS3300WT/10
Papildu zemās frekvences skaņa
Baudiet šo komfortam, stabilitātei un lieliskai veiktspējai radīto austiņu basu skanējumu.
15 mm skaļruņi/atv. konstr.
Aizauss cilpiņa
Šis vienkāršais, tomēr ļoti efektīvais risinājums, kas novērš kabeļu sapīšanos, patiešām darbojas, un jūs varat ļaut kabelim karāties pāri plecam, nevis visu laiku raudzīties, lai tas būtu tepat, zem zoda.
Aizauss cilpiņas paliek pie auss, pat ja pārvietojieties, komfortabli fiksējot austiņas tām paredzētajā vietā un nodrošinot lielisku skaņu. Aizauss cilpiņas ir elements, kas atrodas aiz auss un notur austiņas pie auss.
Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.
4.6
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Szimi95
24/04/2020
Polska
Polecam do biegania
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam
Plusi
Dźwięk, Wygoda, Design
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3300BK Słuchawki
Izmantošanas datums 2019-03-23
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3300BK Słuchawki
Izmantošanas datums 2019-03-23
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Fajne
Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3300BK Słuchawki
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3300BK Słuchawki
Željko
26/07/2017
Hrvatska
Puno bolje od razvikanih modela
Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3300BK Slušalice
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHS3300BK Slušalice