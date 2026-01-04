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Izbeigta ražošana

Skaļruņa vads

SWA2105W/10

Nodrošiniet kvalitatīvu savienojumu,

Izmantojiet šo skaļruņa vadu, lai iegūtu uzticamu audio savienojumu starp skaļruņiem un uztvērēju.

Skatīt visas priekšrocības

izmantojot šo skaļruņa vadu

Nodrošiniet kvalitatīvu savienojumu,

  • 10 m

  • 18. izmērs

Augstas kvalitātes vara vadītājs uzticamai signāla pārraidīšanai

Šis vara vadītājs signāla pārraidīšanā nodrošina lielu precizitāti ar minimālu pretestību.

Plug & Play vienkāršai uzstādīšanai

Plug & Play tehnoloģija ļauj uzstādīt vai pievienot jaunu komponentu un to izmantot, neveicot nekādas sarežģītas uzstādīšanas darbības vai tehniskas analīzes.

Elastīgs PVC apvalks

Elastīga PVC apvalka sniegta aizsardzība kabeļa jutīgajai serdei. Tas nodrošina arī pastiprinātu izturību un vienkāršu uzstādīšanu.

Tehniskā specifikācija

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Tirgum paredzētās brošūras tulkotā versija

  • PDF fails, 189.6 kB
  • 18 June 2025

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā