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Izbeigta ražošana
SWA2105W/10
Nodrošiniet kvalitatīvu savienojumu,
Izmantojiet šo skaļruņa vadu, lai iegūtu uzticamu audio savienojumu starp skaļruņiem un uztvērēju.
10 m
18. izmērs
Šis vara vadītājs signāla pārraidīšanā nodrošina lielu precizitāti ar minimālu pretestību.
Plug & Play tehnoloģija ļauj uzstādīt vai pievienot jaunu komponentu un to izmantot, neveicot nekādas sarežģītas uzstādīšanas darbības vai tehniskas analīzes.
Elastīga PVC apvalka sniegta aizsardzība kabeļa jutīgajai serdei. Tas nodrošina arī pastiprinātu izturību un vienkāršu uzstādīšanu.