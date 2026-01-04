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Izbeigta ražošana
SWA2302W/10
Nodrošiniet kvalitatīvu savienojumu,
Izmantojiet šo kabeli, lai nodrošinātu komponentu optimālu veikumu. Tas nodrošina labāko savienojumu audio signālu pārsūtīšanai starp komponentiem.
1,5 m
Optiski tīras gaismas kanāls pārraida digitālo informāciju uz komponentiem, tādējādi nodrošinot nevainojamu augstas izšķirtspējas skaņu.
Šis neslīdošais rokturis atvieglo komponentu savienošanu un padara to ergonomiski komfortablu.
Lietie spraudņi garantē drošus savienojumus starp komponentiem un nodrošina pastiprinātu izturību.