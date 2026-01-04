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Izbeigta ražošana

Optisko šķiedru kabelis

SWA2302W/10

Nodrošiniet kvalitatīvu savienojumu,

Izmantojiet šo kabeli, lai nodrošinātu komponentu optimālu veikumu. Tas nodrošina labāko savienojumu audio signālu pārsūtīšanai starp komponentiem.

Skatīt visas priekšrocības

ar šo optiskās šķiedras audio kabeli

Nodrošiniet kvalitatīvu savienojumu,

  • 1,5 m

Augstas kvalitātes optiskā šķiedra

Optiski tīras gaismas kanāls pārraida digitālo informāciju uz komponentiem, tādējādi nodrošinot nevainojamu augstas izšķirtspējas skaņu.

Neslīdošs ergonomisks rokturis atvieglo lietošanu

Šis neslīdošais rokturis atvieglo komponentu savienošanu un padara to ergonomiski komfortablu.

Liets spraudnis drošiem savienojumiem

Lietie spraudņi garantē drošus savienojumus starp komponentiem un nodrošina pastiprinātu izturību.

Tehniskā specifikācija

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Tirgum paredzētās brošūras tulkotā versija

  • PDF fails, 186.7 kB
  • 18 June 2025

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā