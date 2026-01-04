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Izbeigta ražošana
SWA2533W/10
Nodrošiniet kvalitatīvu savienojumu,
Izmantojiet šo kabeli kvalitatīva audio savienojuma nodrošināšanai starp komponentiem.
3,0 m
3,5 mm (M) — 3,5 mm (M)
Melna
Lietie spraudņi garantē drošus savienojumus starp komponentiem un nodrošina pastiprinātu izturību.
Elastīga PVC apvalka sniegta aizsardzība kabeļa jutīgajai serdei. Tas nodrošina arī pastiprinātu izturību un vienkāršu uzstādīšanu.
Gumijas nostiepes atslābinātājs garantē drošu un vienlaikus elastīgu savienojumu starp kabeli un spraudni.