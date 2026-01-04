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Izbeigta ražošana

Stereo dublēšanas kabelis

SWA2533W/10

Nodrošiniet kvalitatīvu savienojumu,

Izmantojiet šo kabeli kvalitatīva audio savienojuma nodrošināšanai starp komponentiem.

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izmantojot šo stereo dublēšanas kabeli

Nodrošiniet kvalitatīvu savienojumu,

  • 3,0 m

  • 3,5 mm (M) — 3,5 mm (M)

  • Melna

Liets spraudnis drošiem savienojumiem

Lietie spraudņi garantē drošus savienojumus starp komponentiem un nodrošina pastiprinātu izturību.

Elastīgs PVC apvalks

Elastīga PVC apvalka sniegta aizsardzība kabeļa jutīgajai serdei. Tas nodrošina arī pastiprinātu izturību un vienkāršu uzstādīšanu.

Gumijas nostiepes atslābinātājs

Gumijas nostiepes atslābinātājs garantē drošu un vienlaikus elastīgu savienojumu starp kabeli un spraudni.

Tehniskā specifikācija

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Tirgum paredzētās brošūras tulkotā versija

  • PDF fails, 159.2 kB
  • 18 June 2025

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā