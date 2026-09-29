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Radītas ikdienas piedzīvojumiem
Skaisti izskatās. Neticama skaņa. Šīs augstākās kvalitātes patiesi bezvadu austiņas nodrošina mūsu plašāko un detalizētāko skaņu, ko sniedz ausīs ievietojamās austiņas, kā arī mūsu viedāko trokšņu kontroli. Mūzika, zvani, filmas, aplādes: tās radīs atbilstošu noskaņu.
Izsmalcināta, dabiska skaņa
Trokšņu slāpēšana Pro+
Izcila zvanu kvalitāte
Nenovecojošs Fidelio dizains
No spēcīgas kontrolētas zemfrekvences skaņas līdz siltai vidējo frekvenču un dzirkstošai augsto frekvenču skaņai – šie izcilie ieauši sniedz izsmalcinātu, dabisku skaņu ar precīzu instrumentu sadalījumu. Simetriska aparatūra un dinamiski skaļruņi ar grafēna pārklājumu izceļ vairāk nianšu nekā jebkad. Savu iecienīto izpildītāju dziesmas varēsiet klausīties tieši tā, kā tās bija radītas.
Adaptīvā trokšņu slāpēšana ātri pielāgojas jūsu videi, lai reāllaikā samazinātu ārējo troksni, tostarp vēju. Varat baudīt visu, no mūzikas līdz zvaniem, lai arī kur jūs atrastos, nepaceļot ne pirkstu. Ja vēlaties pielāgot skaņas caurlaidību vai vēja trokšņa samazināšanas līmeni, vienkārši izmantojiet lietotni Philips Headphones.
Jūs varat ar prieku veikt zvanus no rosīgākajām, trokšņainākajām vietām. Staru kūļus veidojošie mikrofoni fokusējas uz jūsu balss skaņu, savukārt uzlabotie AI algoritmi neļauj fona troksnim traucēt zvanu. Ja ir spēcīgs vējš, kaulu vadītspējas sensors uzticami uztvers balsi, tādēļ jūs joprojām dzirdēs.
3.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
PiotrJan
29/09/2026
Polska
Stabiliność działania
Kocham te słuchawki, mam dwa komplety. Jednak jak to zwykle bywa z produktami od Philipsa "coś" się zaczyna dziać. Czy naprawde nie macie fachowców co by zrobił produkt bez wad ukrytych? czesto słuchawki sie nie "budzą", trzeba je włożyć do etui i wyjąc, żeby się wybudziły. Od jakiegoś czasu jedna słuchawka się wyłącza, mimo pełnego naładowania. Czesto wyjete z etui, również nie reaguja na naciśniecie, trzeba je spowrotem włożyć do etui. Ciągle coś się z nimi dzieje, nie jest to stabilnie działajacy produkt. Czy to aż tak duże wyzwanie dla waszych inżynierów? ps. spradzcie jak jest przygotowany kalendarz na tym formularzu, to też było wyzwanie...
Plusi
jakość dźwieku
Mīnusi
stabilność działania, nie za każdym razem się wybudzą wyjete z etui
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio T2 Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Izmantošanas datums 2025-07-01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio T2 Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Izmantošanas datums 2025-07-01
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