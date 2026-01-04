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  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
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  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība
  • Gaisma, jauda, darbība

6000 seriesUz ausīm liekamās saules enerģijas austiņas

TAA6219BK/00

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Gaisma, jauda, darbība

Lieliska skaņa teicamam noskaņojumam, saules enerģija kustībai! Izmantojot Powerfoyle™ saules enerģijas tehnoloģiju, šīs bezvadu uz ausīm liekamās austiņas tiek uzlādētas gaismā, bet akumulatora lielapjoma 80 stundu jaudas kapacitāte nodrošina lietošanu tumšākās vietās.

Skatīt visas priekšrocības

Gaisma, jauda, darbība

  • Powerfoyle™ saules enerģijas tehnoloģija

  • Austiņas ar pašuzlādi

  • 80 stundu bateriju rezerve

  • Mazgājami austiņu spilventiņi

Powerfoyle™ no Exeger. Vairāk gaismas, vairāk enerģijas

Powerfoyle™ no Exeger. Vairāk gaismas, vairāk enerģijas

No saules līdz elektriskajai gaismai — šīs austiņas uzlādējas ikreiz, kad tās apspīd gaisma! Galvas stīpā iestrādātais Powerfoyle™ saules elementu materiāls ievāc enerģiju no saules baterijas lādiņa uzturēšanai — un lādiņu iegūstat pat no elektriskās gaismas. Pilnīgi uzlādēta baterija nodrošina līdz 80 stundu atskaņošanas laika, tā kā viss var turpināties pat vājā apgaismojumā.

Vēsa un ērta uzlikšana uz ausīm aktīvam dzīvesveidam

Vēsa un ērta uzlikšana uz ausīm aktīvam dzīvesveidam

Skrieniet, ejiet, brauciet ar skrituļslidām! Ērtā galvas stīpa kustību laikā nenoslīdēs, un mīkstie, elpojošie ausu spilventiņi ir pildīti ar atvēsinošu želeju. Ausu spilventiņu uzmavas var noņemt vienkāršai tīrīšanai, tā kā vienmēr varat atjaunot to svaigo sajūtu.

Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā

Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā

Varat baudīt bagātīgu skaņu ar 40 mm skaļruņiem un uz ausīm uzlikto spilventiņu nodrošināto pasīvo trokšņu izolāciju. Ja jums patīk piesātinātas basa skaņas, Philips Headphones lietotnē aktivizējiet dinamiskos basus, un varat ar pilnu jaudu klausīties savas iecienītākās melodijas pat tad, ja tās klausāties klusi.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.