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TAA6219BK/00
Gaisma, jauda, darbība
Lieliska skaņa teicamam noskaņojumam, saules enerģija kustībai! Izmantojot Powerfoyle™ saules enerģijas tehnoloģiju, šīs bezvadu uz ausīm liekamās austiņas tiek uzlādētas gaismā, bet akumulatora lielapjoma 80 stundu jaudas kapacitāte nodrošina lietošanu tumšākās vietās.
Powerfoyle™ saules enerģijas tehnoloģija
Austiņas ar pašuzlādi
80 stundu bateriju rezerve
Mazgājami austiņu spilventiņi
No saules līdz elektriskajai gaismai — šīs austiņas uzlādējas ikreiz, kad tās apspīd gaisma! Galvas stīpā iestrādātais Powerfoyle™ saules elementu materiāls ievāc enerģiju no saules baterijas lādiņa uzturēšanai — un lādiņu iegūstat pat no elektriskās gaismas. Pilnīgi uzlādēta baterija nodrošina līdz 80 stundu atskaņošanas laika, tā kā viss var turpināties pat vājā apgaismojumā.
Skrieniet, ejiet, brauciet ar skrituļslidām! Ērtā galvas stīpa kustību laikā nenoslīdēs, un mīkstie, elpojošie ausu spilventiņi ir pildīti ar atvēsinošu želeju. Ausu spilventiņu uzmavas var noņemt vienkāršai tīrīšanai, tā kā vienmēr varat atjaunot to svaigo sajūtu.
Varat baudīt bagātīgu skaņu ar 40 mm skaļruņiem un uz ausīm uzlikto spilventiņu nodrošināto pasīvo trokšņu izolāciju. Ja jums patīk piesātinātas basa skaņas, Philips Headphones lietotnē aktivizējiet dinamiskos basus, un varat ar pilnu jaudu klausīties savas iecienītākās melodijas pat tad, ja tās klausāties klusi.
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