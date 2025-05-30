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Izbeigta ražošana

Atvērta tipa bezvadu sporta austiņas

TAA6606BK/00

3.8

| (66) Atsauksmes

Skrieniet droši, brauciet brīvi

Nospiediet atskaņošanas pogu, lai atklātu jaunu klausīšanās veidu treniņa laikā! Šīs austiņas ar kaulu vadītspējas funkciju ļauj jums brīvi sarunāties ar citiem sportistiem un pilnībā sekot līdzi apkārt notiekošajam. Jūsu skrējieni un braucieni tikko tika uzlaboti.

Skatīt visas priekšrocības

Skrieniet droši, brauciet brīvi

  • Atvērtas auss tipa

  • Kaulu vadītspēja

  • Vieglas un izturīgas

  • IP67 aizsardzība pret putekļiem/ūdeni

Trenējieties visu dienu. 9 stundas darbības laika

Ar 9 stundām darbības laika no vienas uzlādes šīs kaulu vadītspējas atvērtās auss tipa austiņas pavadīs jūs visā sacensību garumā. Pilna uzlāde aizņem 2 stundas, izmantojot USB-C savienojumu. Vai nepieciešama papildu jauda? Jau 15 minūtes uzlādes nodrošina papildu darbības stundu.

Kaulu vadītspēja. Skaņas bez austiņām

Kaulu vadītspēja. Skaņas bez austiņām

Kaulu vadītspējas tehnoloģija caur kauliem pārraida skaņu uz jūsu galvaskausu, ļaujot ausīm uztvert apkārtējo vidi. Varat baudīt savu mūziku un raidierakstus un joprojām dzirdēt savus soļus uz takas. Vai arī automobili, kas piebrauc pārāk tuvu jūsu aizmugurējam ritenim.

Iebūvētie mikrofoni zvana laikā samazina apkārtējo skaņu

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.8

no 5

66

Atsauksmes

30/05/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie

Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Izmantošanas datums 2024-04-30

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Izmantošanas datums 2024-04-30

05/06/2024

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Super słuchawki dla aktywnych

To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.

Plusi

Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria

Mīnusi

Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Izmantošanas datums 2023-05-05

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Izmantošanas datums 2023-05-05

20/05/2024

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych

Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.

Plusi

słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny

Mīnusi

złącze magnetyczne ładowania

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Izmantošanas datums 2023-05-20

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Izmantošanas datums 2023-05-20

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.