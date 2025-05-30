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Izbeigta ražošana
TAA6606BK/00
Skrieniet droši, brauciet brīvi
Nospiediet atskaņošanas pogu, lai atklātu jaunu klausīšanās veidu treniņa laikā! Šīs austiņas ar kaulu vadītspējas funkciju ļauj jums brīvi sarunāties ar citiem sportistiem un pilnībā sekot līdzi apkārt notiekošajam. Jūsu skrējieni un braucieni tikko tika uzlaboti.
Atvērtas auss tipa
Kaulu vadītspēja
Vieglas un izturīgas
IP67 aizsardzība pret putekļiem/ūdeni
Ar 9 stundām darbības laika no vienas uzlādes šīs kaulu vadītspējas atvērtās auss tipa austiņas pavadīs jūs visā sacensību garumā. Pilna uzlāde aizņem 2 stundas, izmantojot USB-C savienojumu. Vai nepieciešama papildu jauda? Jau 15 minūtes uzlādes nodrošina papildu darbības stundu.
Kaulu vadītspējas tehnoloģija caur kauliem pārraida skaņu uz jūsu galvaskausu, ļaujot ausīm uztvert apkārtējo vidi. Varat baudīt savu mūziku un raidierakstus un joprojām dzirdēt savus soļus uz takas. Vai arī automobili, kas piebrauc pārāk tuvu jūsu aizmugurējam ritenim.
3.8
no 5
66
Atsauksmes
Swatu
30/05/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Izmantošanas datums 2024-04-30
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Izmantošanas datums 2024-04-30
Bastecki
05/06/2024
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Super słuchawki dla aktywnych
To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.
Plusi
Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria
Mīnusi
Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Izmantošanas datums 2023-05-05
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Izmantošanas datums 2023-05-05
qbak.net
20/05/2024
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych
Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.
Plusi
słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny
Mīnusi
złącze magnetyczne ładowania
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Izmantošanas datums 2023-05-20
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Izmantošanas datums 2023-05-20
Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.