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2.1 skaņas josla ar bezvadu zemfrekvences skaļruni

TAB5309/10

2.4

| (5) Atsauksmes

Labāka, dziļāka skaņa visai jūsu izklaidei

Atdzīviniet filmas un citu saturu ar šo jaudīgo skaņas joslu un bezvadu zemfrekvences skaļruni. Sprādzieni dārdēs. Mūzika skanēs. Spēles kļūs vēl iespaidīgākas. Progresīvā audio tehnoloģija rada visaptverošu skaņas pieredzi neatkarīgi no tā, ko skatāties.

Skatīt visas priekšrocības

Labāka, dziļāka skaņa visai jūsu izklaidei

  • 2.1 kan., bezvadu zemfrekvences skaļrunis

  • 240 W max. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 kanāli. Bezvadu zemfrekvences skaļrunis dziļākiem basiem

2.1 kanāli. Bezvadu zemfrekvences skaļrunis dziļākiem basiem

2.1 kanāli un ieskaujošas skaņas tehnoloģija ļauj izbaudīt skaņu jaunā līmenī, savukārt kompaktais bezvadu zemfrekvences skaļrunis piešķir efektiem un mūzikai patīkamu dziļumu. Četri ekvalaizera režīmi ļauj izvēlēties skatāmajam saturam piemērotu skaņas stilu, un, aktivizējot dialogu uzlabošanu, balsis jebkurā režīmā skan skaidrāk.

DTS Virtual:X ieskaujošai 3D skaņai jebkurā telpā

DTS Virtual:X ieskaujošai 3D skaņai jebkurā telpā

Saderība ar DTS Virtual:X pārveido televizora skaņu, ļaujot izbaudīt virtuālu 3D skaņu neatkarīgi no tā, kas ir uz ekrāna! Nav nepieciešami papildu skaļruņi, un tas darbojas jebkurā telpā: ieslēdziet to, izmantojot SoundBar skaļruņa tālvadības pulti vai Philips mājas izklaides sistēmas lietotni.

Dolby Digital Plus. Kinematogrāfiska skaņa mājās

Dolby Digital Plus. Kinematogrāfiska skaņa mājās

Jūtieties kā kinoteātra pirmajā rindā, skatoties filmas un spēlējot spēles. Šis ar Dolby Digital Plus saderīgais SoundBar skaļrunis nodrošina telpisku skaņu bez papildu skaļruņiem. Jūs dzirdēsiet un jutīsiet atšķirību.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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2.4

no 5

5

Atsauksmes

4

29/12/2024

România

România

Ok

Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit

Plusi

Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled

Mīnusi

Deocamdata nu am ce sa trec aici

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Izmantošanas datums 2024-11-29

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Izmantošanas datums 2024-11-29

29/08/2025

România

România

Bass aproape inexistent.

Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Izmantošanas datums 2025-07-29

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Izmantošanas datums 2025-07-29

01/09/2024

Slovensko

Slovensko

Sklamanie

Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.

Mīnusi

Nastavenie hlasitosti

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Izmantošanas datums 2024-08-01

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Izmantošanas datums 2024-08-01

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