30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
TAB5309/10
Labāka, dziļāka skaņa visai jūsu izklaidei
Atdzīviniet filmas un citu saturu ar šo jaudīgo skaņas joslu un bezvadu zemfrekvences skaļruni. Sprādzieni dārdēs. Mūzika skanēs. Spēles kļūs vēl iespaidīgākas. Progresīvā audio tehnoloģija rada visaptverošu skaņas pieredzi neatkarīgi no tā, ko skatāties.
2.1 kan., bezvadu zemfrekvences skaļrunis
240 W max. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.1 kanāli un ieskaujošas skaņas tehnoloģija ļauj izbaudīt skaņu jaunā līmenī, savukārt kompaktais bezvadu zemfrekvences skaļrunis piešķir efektiem un mūzikai patīkamu dziļumu. Četri ekvalaizera režīmi ļauj izvēlēties skatāmajam saturam piemērotu skaņas stilu, un, aktivizējot dialogu uzlabošanu, balsis jebkurā režīmā skan skaidrāk.
Saderība ar DTS Virtual:X pārveido televizora skaņu, ļaujot izbaudīt virtuālu 3D skaņu neatkarīgi no tā, kas ir uz ekrāna! Nav nepieciešami papildu skaļruņi, un tas darbojas jebkurā telpā: ieslēdziet to, izmantojot SoundBar skaļruņa tālvadības pulti vai Philips mājas izklaides sistēmas lietotni.
Jūtieties kā kinoteātra pirmajā rindā, skatoties filmas un spēlējot spēles. Šis ar Dolby Digital Plus saderīgais SoundBar skaļrunis nodrošina telpisku skaņu bez papildu skaļruņiem. Jūs dzirdēsiet un jutīsiet atšķirību.
2.4
no 5
5
Atsauksmes
29/12/2024
România
Ok
Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit
Plusi
Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled
Mīnusi
Deocamdata nu am ce sa trec aici
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Izmantošanas datums 2024-11-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Izmantošanas datums 2024-11-29
Rdani
29/08/2025
România
Bass aproape inexistent.
Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Izmantošanas datums 2025-07-29
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Izmantošanas datums 2025-07-29
BlondynSK
01/09/2024
Slovensko
Sklamanie
Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.
Mīnusi
Nastavenie hlasitosti
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Izmantošanas datums 2024-08-01
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Izmantošanas datums 2024-08-01