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Soundbar 2.1

TAB6309/10

3.5

| (2) Atsauksmes

1 godalga

Zems profils. Telpu piepildoša skaņa.

Ieskaujošā audio tehnoloģijas un īpaši kompakta bezvadu basu skaļruņa dēļ šis superplānais SoundBar skaļrunis piepildīs telpu, nepārņemot to. Kopā ar Ambilight televizoriem tas radīs neaizmirstamu pieredzi neatkarīgi no tā, ko jūs skatāties.

Skatīt visas priekšrocības

Zems profils. Telpu piepildoša skaņa.

  • 2.1 kanāli, bezvadu basu skaļrunis

  • Maks. 320 W HDMI eARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

2.1 kanāli. Bezvadu basu skaļrunis dziļākiem basiem

2.1 kanāli. Bezvadu basu skaļrunis dziļākiem basiem

2.1 kanāli un ieskaujošā audio tehnoloģija nodrošina jaunus skaņas līmeņus, savukārt īpaši kompaktais bezvadu basu skaļrunis piešķir iespaidīgu uzsvaru efektiem un mūzikai. Četri EQ režīmi ļauj izvēlēties skaņas stilu atbilstoši tam, ko skatāties, un balsis var padarīt skaidrākas jebkurā režīmā, aktivizējot dialoga uzlabošanu.

Īpaši plāns dizains, ideāli piemērots zema slīpuma Ambilight televizoriem

Īpaši plāns dizains, ideāli piemērots zema slīpuma Ambilight televizoriem

Šī SoundBar skaļruņa profila izmērs ir tikai 37 mm: tas iederēsies pat zem Ambilight televizoriem ar zemākiem statīviem, un noņemamie sienas kronšteini (iekļauti komplektā) sniedz izvēles iespējas. Īpaši kompakto, jaudīgo basu skaļruni var viegli paslēpt, un to var novietot vertikāli vai horizontāli.

DTS Virtual:X ieskaujošai 3D skaņai jebkurā telpā

DTS Virtual:X ieskaujošai 3D skaņai jebkurā telpā

Saderība ar DTS Virtual:X pārveido televizora skaņu, ļaujot izbaudīt virtuālu 3D skaņu neatkarīgi no tā, kas ir uz ekrāna! Nav nepieciešami papildu skaļruņi, un tas darbojas jebkurā telpā: ieslēdziet to, izmantojot SoundBar skaļruņa tālvadības pulti vai Philips mājas izklaides sistēmas lietotni.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

  • TPV_PBTAWARD70 attēls

Atsauksmes

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3.5

no 5

2

Atsauksmes

4
3
1

30/04/2025

Polska

Polska

Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB6309 Soundbar 2.1

Izmantošanas datums 2025-03-30

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB6309 Soundbar 2.1

Izmantošanas datums 2025-03-30

22/09/2026

Polska

Polska

Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB6309 Soundbar 2.1

Izmantošanas datums 2026-01-22

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB6309 Soundbar 2.1

Izmantošanas datums 2026-01-22

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