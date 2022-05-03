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  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Primārais attēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
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Izbeigta ražošana

Soundbar 2.1 ar bezvadu basu skaļruni

TAB8405/10

4.6

| (12) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

Priekšējo sēdvietu cienīga skaņa

Uzlabojiet ikvienas filmas, sporta pasākuma vai atskaņošanas saraksta skaņu. Šis tievais Soundbar ar bezvadu basu skaļruni un Dolby Atmos tehnoloģiju sniedz labākas basu skaņas un skaidrāk saklausāmas balsis. Turklāt to ir vienkārši integrēt vairāku telpu sistēmā.

Skatīt visas priekšrocības

Priekšējo sēdvietu cienīga skaņa

  • Maks. 240 W. Bezvadu basu skaļrunis

  • Dolby Atmos®

  • Saderīgs ar DTS Play-Fi

  • Savienojams ar balss asistentiem

Stadiona ekvalaizera režīms. Jūs jutīsieties tā, it kā būtu stadionā

Izbaudiet sporta pasākuma aizraujošo garu savā dzīvojamā istabā. Izmantojot Stadiona ekvalaizera režīmu, jūs tiksiet ieskauts pūļa troksnī tā, it kā sēdētu stadionā! Piedzīvojiet katru svarīgo mirkli un tajā pašā laikā skaidri sadzirdiet komentētājus.

Savienojams ar ierīcēm, kuras atbalsta balss asistentu

Savienojams ar ierīcēm, kuras atbalsta balss asistentu

Lieciet ierīcēm ar iespējotu Alexa funkciju vai jebkuram skaļrunim, kas darbojas ar Google Assistant, atskaņot mūziku, izmantojot Soundbar skaļruni. Dodat priekšroku Siri? Šis Soundbar skaļrunis darbojas ar Apple AirPlay 2, tāpēc varat izmantot arī šo asistentu. Pagrieziet mūziku skaļāk. Pārslēdziet dziesmas. Tas viss — ar brīvroku vadību.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optiskā ieeja

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

12

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

3
1

03/05/2022

Polska

Polska

Gitez

Z produktow Philipsa korzystam od 18 lat,polecam znajomym.

Plusi

Czysta barwa dzwieku , wczesniej mialem kino domowe Philipsa.

Mīnusi

Problem z ewentualnym serwiswm po gwarancji.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Izmantošanas datums 2022-04-03

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Izmantošanas datums 2022-04-03

09/02/2022

Polska

Polska

SRZĘT spełnia moje oczekiwania

Świetny dźwięk po odłączeniu dodatkowego głośnika- opcja

Plusi

Ładnie i czysto gra

Mīnusi

Cena

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Izmantošanas datums 2021-08-09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Izmantošanas datums 2021-08-09

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Dobra jakość dźwięku, moim zdaniem zupełnie nieporównywalna do nawet najlepszych głośników w najlepszych telewizorach. Jak komuś zależy na tym, aby naprawdę bardzo komfortowo oglądać kino czy seriale to zakup polecam. Do tego piękna jakość wykonania

Plusi

jakosc, cena

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Izmantošanas datums 2019-10-24

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Izmantošanas datums 2019-10-24

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā