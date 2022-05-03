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Izbeigta ražošana
Priekšējo sēdvietu cienīga skaņa
Uzlabojiet ikvienas filmas, sporta pasākuma vai atskaņošanas saraksta skaņu. Šis tievais Soundbar ar bezvadu basu skaļruni un Dolby Atmos tehnoloģiju sniedz labākas basu skaņas un skaidrāk saklausāmas balsis. Turklāt to ir vienkārši integrēt vairāku telpu sistēmā.
Maks. 240 W. Bezvadu basu skaļrunis
Dolby Atmos®
Saderīgs ar DTS Play-Fi
Savienojams ar balss asistentiem
Izbaudiet sporta pasākuma aizraujošo garu savā dzīvojamā istabā. Izmantojot Stadiona ekvalaizera režīmu, jūs tiksiet ieskauts pūļa troksnī tā, it kā sēdētu stadionā! Piedzīvojiet katru svarīgo mirkli un tajā pašā laikā skaidri sadzirdiet komentētājus.
Lieciet ierīcēm ar iespējotu Alexa funkciju vai jebkuram skaļrunim, kas darbojas ar Google Assistant, atskaņot mūziku, izmantojot Soundbar skaļruni. Dodat priekšroku Siri? Šis Soundbar skaļrunis darbojas ar Apple AirPlay 2, tāpēc varat izmantot arī šo asistentu. Pagrieziet mūziku skaļāk. Pārslēdziet dziesmas. Tas viss — ar brīvroku vadību.
4.6
no 5
12
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
Nico52
03/05/2022
Polska
Gitez
Z produktow Philipsa korzystam od 18 lat,polecam znajomym.
Plusi
Czysta barwa dzwieku , wczesniej mialem kino domowe Philipsa.
Mīnusi
Problem z ewentualnym serwiswm po gwarancji.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Izmantošanas datums 2022-04-03
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Izmantošanas datums 2022-04-03
Irek ban
09/02/2022
Polska
SRZĘT spełnia moje oczekiwania
Świetny dźwięk po odłączeniu dodatkowego głośnika- opcja
Plusi
Ładnie i czysto gra
Mīnusi
Cena
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Izmantošanas datums 2021-08-09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Izmantošanas datums 2021-08-09
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Dobra jakość dźwięku, moim zdaniem zupełnie nieporównywalna do nawet najlepszych głośników w najlepszych telewizorach. Jak komuś zależy na tym, aby naprawdę bardzo komfortowo oglądać kino czy seriale to zakup polecam. Do tego piękna jakość wykonania
Plusi
jakosc, cena
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Izmantošanas datums 2019-10-24
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Izmantošanas datums 2019-10-24