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Izbeigta ražošana
TAB8805/10
Jaudīga skaņa kā kinoteātrī
Padariet filmu vakaru iespaidīgāku, izmantojot šo jaudīgo Soundbar ar bezvadu basu skaļruni. Dolby Atmos visaptverošā 3D skaņa ļauj jums atrasties tieši ainas vidū. Saderība ar Play-Fi atvieglo patiesi visaptverošas skaņas sistēmas izveidi.
Maks. 400 W. Bezvadu basu skaļrunis
Dolby Atmos®
Saderīgs ar DTS Play-Fi
Savienojams ar balss asistentiem
Šis Soundbar skaļrunis nodrošina 300 W bagātīgu skaņu visam jūsu skatītajam saturam. 3.1 kanāli ļauj sadzirdēt mūzikas skaņas, dārdienus un kristālskaidru dialogu ikvienā telpas stūrī. Bezvadu basu skaļrunis piešķir enerģiju ikvienam sprādzienam un mūzikas ritmam.
Pastipriniet emocijas, lai ko jūs skatītos. Šis ar Dolby Atmos saderīgais Soundbar skaļrunis atveido gan dziļumu, gan augstumu, radot virtuālu telpisku trīsdimensiju skaņu, kas apņem no visām pusēm.
Vienkāršā saderība ar Play-Fi padara šo Soundbar skaļruni par vairāku telpu sistēmas zvaigzni. Jūs varat sinhronizēt savus ar Play-Fi saderīgos skaļruņus audio skanējumam vairākās telpās vai pat izveidot patiesi telpiskas skaņas sistēmu, izmantojot lietotni Philips Sound vai Play-Fi.
4.2
no 5
17
Atsauksmes
VIWA70
17/04/2023
Polska
Soudbar
Witam po otrzymaniu informacji od was problem udało się rozwiązać soundbar połączył się z telewizorem przez wifi działa super jestem zaskoczony i to pozytywnie.Jak na moje potrzeby to jestem zadowolony Co do pomocy technicznej szybko sprawnie i konkretnie informacje czytelne i zrozumiałe miałem z już przyjemność korzystać z waszych usług i potwierdza się że działacie szybko miło i profesjonalnie Pozdrawiam Mariusz
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Izmantošanas datums 2022-03-17
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Izmantošanas datums 2022-03-17
Rafix1511
28/04/2022
Polska
Wart Uwagi
Jakoś za specjalnie nie byłem przekonany do tej firmy ale soundbar zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jedyne problemy to uzyskanie dźwięku dolby Atmos myślę że w aktualizacji zostanie to poprawione. Polecam wszystkim
Plusi
Dźwięk bass elegancki
Mīnusi
Oprogramowanie
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Izmantošanas datums 2021-03-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Izmantošanas datums 2021-03-28
Joanna159*
07/03/2021
Polska
Rewelacja
Długo zastanawialiśmy się nad zakupem soundbara. Braliśmy pod uwagę kilka modeli różnych producentów. Ostatecznie wybór padł na Philipsa. I był to strzał w 10! Dźwięk jest po prostu rewelacyjny. Dzięki Dolby Atmos mamy w domu własne kino. Mam nadzieję, że sąsiedzi będą wyrozumiali ;). Cały zestaw ładnie się prezentuje. Łatwo się go też podłącza. Naprawdę udany zakup. Polecam każdemu.
Plusi
jakość dźwięku, wygląd
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Izmantošanas datums 2021-02-07
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Izmantošanas datums 2021-02-07