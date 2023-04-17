ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Tālvadības fotoattēls
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Tālvadības fotoattēls
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā

Izbeigta ražošana

Soundbar 3.1 ar bezvadu basu skaļruni

TAB8805/10

4.2

| (17) Atsauksmes

Jaudīga skaņa kā kinoteātrī

Padariet filmu vakaru iespaidīgāku, izmantojot šo jaudīgo Soundbar ar bezvadu basu skaļruni. Dolby Atmos visaptverošā 3D skaņa ļauj jums atrasties tieši ainas vidū. Saderība ar Play-Fi atvieglo patiesi visaptverošas skaņas sistēmas izveidi.

Skatīt visas priekšrocības

Jaudīga skaņa kā kinoteātrī

  • Maks. 400 W. Bezvadu basu skaļrunis

  • Dolby Atmos®

  • Saderīgs ar DTS Play-Fi

  • Savienojams ar balss asistentiem

Viedais Soundbar. Jauda kā kinoteātrī

Viedais Soundbar. Jauda kā kinoteātrī

Šis Soundbar skaļrunis nodrošina 300 W bagātīgu skaņu visam jūsu skatītajam saturam. 3.1 kanāli ļauj sadzirdēt mūzikas skaņas, dārdienus un kristālskaidru dialogu ikvienā telpas stūrī. Bezvadu basu skaļrunis piešķir enerģiju ikvienam sprādzienam un mūzikas ritmam.

Dolby Atmos. Tik aizraujoši kā vēl nekad

Dolby Atmos. Tik aizraujoši kā vēl nekad

Pastipriniet emocijas, lai ko jūs skatītos. Šis ar Dolby Atmos saderīgais Soundbar skaļrunis atveido gan dziļumu, gan augstumu, radot virtuālu telpisku trīsdimensiju skaņu, kas apņem no visām pusēm.

Play-Fi. No audio skanējuma vairākās telpās līdz telpiskai skaņai

Play-Fi. No audio skanējuma vairākās telpās līdz telpiskai skaņai

Vienkāršā saderība ar Play-Fi padara šo Soundbar skaļruni par vairāku telpu sistēmas zvaigzni. Jūs varat sinhronizēt savus ar Play-Fi saderīgos skaļruņus audio skanējumam vairākās telpās vai pat izveidot patiesi telpiskas skaņas sistēmu, izmantojot lietotni Philips Sound vai Play-Fi.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.2

no 5

17

Atsauksmes

17/04/2023

Polska

Polska

Soudbar

Witam po otrzymaniu informacji od was problem udało się rozwiązać soundbar połączył się z telewizorem przez wifi działa super jestem zaskoczony i to pozytywnie.Jak na moje potrzeby to jestem zadowolony Co do pomocy technicznej szybko sprawnie i konkretnie informacje czytelne i zrozumiałe miałem z już przyjemność korzystać z waszych usług i potwierdza się że działacie szybko miło i profesjonalnie Pozdrawiam Mariusz

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Izmantošanas datums 2022-03-17

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Izmantošanas datums 2022-03-17

28/04/2022

Polska

Polska

Wart Uwagi

Jakoś za specjalnie nie byłem przekonany do tej firmy ale soundbar zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jedyne problemy to uzyskanie dźwięku dolby Atmos myślę że w aktualizacji zostanie to poprawione. Polecam wszystkim

Plusi

Dźwięk bass elegancki

Mīnusi

Oprogramowanie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Izmantošanas datums 2021-03-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Izmantošanas datums 2021-03-28

07/03/2021

Polska

Polska

Rewelacja

Długo zastanawialiśmy się nad zakupem soundbara. Braliśmy pod uwagę kilka modeli różnych producentów. Ostatecznie wybór padł na Philipsa. I był to strzał w 10! Dźwięk jest po prostu rewelacyjny. Dzięki Dolby Atmos mamy w domu własne kino. Mam nadzieję, że sąsiedzi będą wyrozumiali ;). Cały zestaw ładnie się prezentuje. Łatwo się go też podłącza. Naprawdę udany zakup. Polecam każdemu.

Plusi

jakość dźwięku, wygląd

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Izmantošanas datums 2021-02-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Izmantošanas datums 2021-02-07

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam