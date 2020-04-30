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Izbeigta ražošana
TABH305BK/00
Spēcīgi un piesātināti basi. Nekādu traucēkļu.
Izbaudiet atskaņoto mūziku ar spēcīgiem un piesātinātiem basiem. Likvidējiet traucēkļus, izmantojot Aktīvo Trokšņu Slāpēšanas tehnoloģiju (ANC). Šīs bezvadu austiņas rūpējas, lai jūs varētu izbaudīt skaņas ko mīlat. Pilnībā uzlādēts akumulators ļauj atskaņot mūziku 15 stundas pat tad, ja ir ieslēgta ANC.
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Pilnībā salokāmas
Aktīvā trokšņa slāpēšana (Active Noise Canceling (ANC)) nodrošina, ka vilciena trokšņi netraucē klausīties iemīļoto mūziku. Vai vēlaties klusumu? Vienkārši aktivizējiet ANC bez mūzikas atskaņošanas. Ieslēdzot ANC, jūs iegūstat līdz 15 stundām ilgu darbības laiku, bet ar izslēgtu ANC ierīce darbosies līdz pat 18 stundām. Izmantojot USB, uzlādes laiks ir tikai 2 stundas.
Paņemiet deju grīdu sev līdzi. 32 mm neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina skaidru skaņu un spēcīgus basus.
Šīs tikai 145,5 g vieglās bezvadu austiņas ļauj ar patiesām ērtībām izbaudīt basus. Galvas stīpa ir ērti regulējama un tik viegla, ka gandrīz to nejutīsiet. Austiņu korpusi ir mīksti un viegli pagriežami jums ērtākajā pozīcijā.
4.4
no 5
18
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Damiano90
30/04/2020
Polska
Jedne najlepszych
Są to bardzo dobrze wykonane słuchawki. Bateria trzyma 6-7h. Nie miałem żadnych problemów z połączeniem. Jakość dźwięku zachwycająca jak na tą cenę. Polcam
Plusi
Cena/ Jakość++
Mīnusi
W sumie nie widzę żadnych
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Izmantošanas datums 2019-03-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Izmantošanas datums 2019-03-30
Mariuszzz
24/04/2020
Polska
Świetne w tej cenie
Świetne słuchawki w tej cenie, kupiłem je dla syna i jestem zaskoczony jakością dźwięku. Sobie kupiłem TAPH805BK i jestem mega zadowolony, a 305BK są ich tańszą i delikatnie słabszą wersją. Jakość dźwięku jest super, ANC również działa przyzwoicie, są również wygodne.
Plusi
Jakość dźwięku, ANC, bass
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Izmantošanas datums 2020-03-24
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Izmantošanas datums 2020-03-24
hubud92
24/04/2020
Polska
Philips darbinieks
Bardzo fajne
[Employee of philipsglobal] Fajne słuchawki, sprawdzają się przy telefonie jak i przy pc. Dźwięk czysty, przyjemny, basik też ujdzie. Fajny materiał, dzięki czemu są wygodne.
Plusi
dobre są
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Izmantošanas datums 2019-12-24
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Izmantošanas datums 2019-12-24
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