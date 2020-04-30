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  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā

Izbeigta ražošana

Troksni slāpējošas bezvadu austiņas

TABH305BK/00

4.4

| (18) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

Spēcīgi un piesātināti basi. Nekādu traucēkļu.

Izbaudiet atskaņoto mūziku ar spēcīgiem un piesātinātiem basiem. Likvidējiet traucēkļus, izmantojot Aktīvo Trokšņu Slāpēšanas tehnoloģiju (ANC). Šīs bezvadu austiņas rūpējas, lai jūs varētu izbaudīt skaņas ko mīlat. Pilnībā uzlādēts akumulators ļauj atskaņot mūziku 15 stundas pat tad, ja ir ieslēgta ANC.

Skatīt visas priekšrocības

Spēcīgi un piesātināti basi. Nekādu traucēkļu.

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Mīksts ausu polsterējums

  • Pilnībā salokāmas

15 stundu darbības laiks ar ieslēgtu ANC

Aktīvā trokšņa slāpēšana (Active Noise Canceling (ANC)) nodrošina, ka vilciena trokšņi netraucē klausīties iemīļoto mūziku. Vai vēlaties klusumu? Vienkārši aktivizējiet ANC bez mūzikas atskaņošanas. Ieslēdzot ANC, jūs iegūstat līdz 15 stundām ilgu darbības laiku, bet ar izslēgtu ANC ierīce darbosies līdz pat 18 stundām. Izmantojot USB, uzlādes laiks ir tikai 2 stundas.

Spēcīgi basi. 32 mm neodīma akustiskie skaļruņi

Paņemiet deju grīdu sev līdzi. 32 mm neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina skaidru skaņu un spēcīgus basus.

Austiņu svars ir tikai 145,5 g. Jūtieties viegli. Klausieties ar vērienu

Šīs tikai 145,5 g vieglās bezvadu austiņas ļauj ar patiesām ērtībām izbaudīt basus. Galvas stīpa ir ērti regulējama un tik viegla, ka gandrīz to nejutīsiet. Austiņu korpusi ir mīksti un viegli pagriežami jums ērtākajā pozīcijā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

18

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

2

30/04/2020

Polska

Polska

Jedne najlepszych

Są to bardzo dobrze wykonane słuchawki. Bateria trzyma 6-7h. Nie miałem żadnych problemów z połączeniem. Jakość dźwięku zachwycająca jak na tą cenę. Polcam

Plusi

Cena/ Jakość++

Mīnusi

W sumie nie widzę żadnych

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Izmantošanas datums 2019-03-30

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Izmantošanas datums 2019-03-30

24/04/2020

Polska

Polska

Świetne w tej cenie

Świetne słuchawki w tej cenie, kupiłem je dla syna i jestem zaskoczony jakością dźwięku. Sobie kupiłem TAPH805BK i jestem mega zadowolony, a 305BK są ich tańszą i delikatnie słabszą wersją. Jakość dźwięku jest super, ANC również działa przyzwoicie, są również wygodne.

Plusi

Jakość dźwięku, ANC, bass

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Izmantošanas datums 2020-03-24

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Izmantošanas datums 2020-03-24

24/04/2020

Polska

Polska

Philips darbinieks

Bardzo fajne

[Employee of philipsglobal] Fajne słuchawki, sprawdzają się przy telefonie jak i przy pc. Dźwięk czysty, przyjemny, basik też ujdzie. Fajny materiał, dzięki czemu są wygodne.

Plusi

dobre są

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Izmantošanas datums 2019-12-24

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Izmantošanas datums 2019-12-24

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
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