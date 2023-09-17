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TAEP200/12
Izbaudiet piedāvāto pilnvērtīgi — no DVD diska un USB
Jūsu sapņu atskaņotājs ar precīzu, realitātei atbilstošu attēla kvalitāti un spēju atskaņot gandrīz jebkuru disku! Philips DVD atskaņotājs TAEP200 ļauj jums baudīt filmu un mūzikas izklaidi.
USB 2.0
12 bitu video DAC ir izcils digitālo signālu pārveidotājs analogajos signālos, kas saglabā katru autentiskas attēla kvalitātes detaļu. Tas parāda smalkas nianses un vienmērīgākas krāsu pārejas, kas attiecīgi veido dzīvīgāku un dabiskāku attēlu. Parastā 10 bitu DAC ierobežojumi kļuva sevišķi saredzami, lietojot lielos ekrānus un projektorus.
Atskaņo visus disku veidus — CD, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW vai DVD-RW. Izbaudiet nepārspējamu elastību un komfortu, atskaņojot visus savus diskus uz vienas iekārtas.
Lai ko un kādā televizorā jūs skatītos, Screen Fit nodrošina to, ka attēls aizpilda visu ekrānu. Vairs nav traucējošo melno joslu ekrāna augšpusē un apakšpusē, nav jāveic nekāda pacietīga manuālā regulēšana. Tikai jānospiež Screen Fit poga, jāizvēlas formāts un jābauda filma pilnekrānā
3.9
no 5
8
Atsauksmes
0pītis
17/09/2023
Latvija
Brīnišķīgas īpašības
Ļoti lielisks dizains, viegls, attēlā kvalitāte super. Aizmugurējais apgaismojums pēc savas gaumes.
Plusi
Jancis
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAEP200 DVD atskaņotājs
Izmantošanas datums 2023-08-17
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAEP200 DVD atskaņotājs
Izmantošanas datums 2023-08-17
Andreess
12/01/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Produkt prosty w obsłudze
Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.
Plusi
Małe gabaryty, prosta obsługa
Mīnusi
BRAK MENU W JĘZYKU POLSKIM MIMO,ŻE PRODOKT KUPIONY W POLSCE W MARKEVIE
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Izmantošanas datums 2020-12-12
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Izmantošanas datums 2020-12-12
Macimaci
22/12/2023
Magyarország
A legtöbb videó formátumot beolvassa.
A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.
Plusi
Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.
Mīnusi
Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Izmantošanas datums 2023-11-22
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Izmantošanas datums 2023-11-22
Jēdzieni HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI preču dizains un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.