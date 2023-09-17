ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls

DVD atskaņotājs

TAEP200/12

3.9

| (8) Atsauksmes

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna

Izbaudiet piedāvāto pilnvērtīgi — no DVD diska un USB

Jūsu sapņu atskaņotājs ar precīzu, realitātei atbilstošu attēla kvalitāti un spēju atskaņot gandrīz jebkuru disku! Philips DVD atskaņotājs TAEP200 ļauj jums baudīt filmu un mūzikas izklaidi.

Skatīt visas priekšrocības

Izbaudiet piedāvāto pilnvērtīgi — no DVD diska un USB

  • USB 2.0

12 bitu/108 MHz video apstrāde asiem un dzidriem attēliem

12 bitu/108 MHz video apstrāde asiem un dzidriem attēliem

12 bitu video DAC ir izcils digitālo signālu pārveidotājs analogajos signālos, kas saglabā katru autentiskas attēla kvalitātes detaļu. Tas parāda smalkas nianses un vienmērīgākas krāsu pārejas, kas attiecīgi veido dzīvīgāku un dabiskāku attēlu. Parastā 10 bitu DAC ierobežojumi kļuva sevišķi saredzami, lietojot lielos ekrānus un projektorus.

Atskaņo CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Atskaņo CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Atskaņo visus disku veidus — CD, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW vai DVD-RW. Izbaudiet nepārspējamu elastību un komfortu, atskaņojot visus savus diskus uz vienas iekārtas.

Screen Fit optimālai skatīšanai ik reizi

Screen Fit optimālai skatīšanai ik reizi

Lai ko un kādā televizorā jūs skatītos, Screen Fit nodrošina to, ka attēls aizpilda visu ekrānu. Vairs nav traucējošo melno joslu ekrāna augšpusē un apakšpusē, nav jāveic nekāda pacietīga manuālā regulēšana. Tikai jānospiež Screen Fit poga, jāizvēlas formāts un jābauda filma pilnekrānā

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

3.9

no 5

8

Atsauksmes

3

17/09/2023

Latvija

Latvija

Brīnišķīgas īpašības

Ļoti lielisks dizains, viegls, attēlā kvalitāte super. Aizmugurējais apgaismojums pēc savas gaumes.

Plusi

Jancis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAEP200 DVD atskaņotājs

Izmantošanas datums 2023-08-17

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAEP200 DVD atskaņotājs

Izmantošanas datums 2023-08-17

12/01/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt prosty w obsłudze

Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.

Plusi

Małe gabaryty, prosta obsługa

Mīnusi

BRAK MENU W JĘZYKU POLSKIM MIMO,ŻE PRODOKT KUPIONY W POLSCE W MARKEVIE

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Izmantošanas datums 2020-12-12

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Izmantošanas datums 2020-12-12

22/12/2023

Magyarország

Magyarország

A legtöbb videó formátumot beolvassa.

A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.

Plusi

Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.

Mīnusi

Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Izmantošanas datums 2023-11-22

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Izmantošanas datums 2023-11-22

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
Atrunas

  1. Jēdzieni HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI preču dizains un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.