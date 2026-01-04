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Bezvadu austiņas

TAH1108BK/00

Paņemiet mūziku vienmēr līdzi

Dariet darāmo, klausoties iecienīto. Šīs bezvadu uz ausīm liekamās austiņas sniedz 15 stundas ilgu atskaņošanas laiku un skaidru skaņu. Pogas uz austiņu korpusa ļauj viegli kontrolēt mūziku un zvanus un austiņu korpusus var viegli nolocīt, ļaujot tās viegli uzglabāt.

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Paņemiet mūziku vienmēr līdzi

  • 30 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Bluetooth®

  • Viegla galvas stīpa

  • Kompakti salokāmas

15 stundas ilgs atskaņošanas laiks un ātra uzlāde

Šīs Bluetooth uz ausīm liekamās austiņas var viegli savienot pārī, un pēc 2 stundu uzlādes jūs iegūstat līdz pat 15 stundām ilgu atskaņošanas laiku. Ja enerģija sāk beigties, 15 minūšu uzlāde ļaus atskaņot mūziku vēl 3 stundas.

Dzidra, skaidra skaņa

Jaudīgi 30 mm neodīma akustiskie skaļruņi sniedz skaidru skaņu, bet noslēgtā konstrukcija nodrošina lielisku skaņas izolāciju. Izbaudiet katru minūti mūzikas, neļaujot citiem dzirdēt, ko klausāties.

Viegli valkāt. Viegli lietot

Polsterētie ausu spilventiņi nodrošina papildu komfortu klausīšanās laikā. Pogas uz ausu spilventiņa ļauj regulēt skaļumu, izlaist vai apturēt ierakstus, pieņemt vai noraidīt zvanus un veikt citas darbības.

Tehniskā specifikācija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.