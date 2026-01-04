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TAH1108BK/00
Paņemiet mūziku vienmēr līdzi
Dariet darāmo, klausoties iecienīto. Šīs bezvadu uz ausīm liekamās austiņas sniedz 15 stundas ilgu atskaņošanas laiku un skaidru skaņu. Pogas uz austiņu korpusa ļauj viegli kontrolēt mūziku un zvanus un austiņu korpusus var viegli nolocīt, ļaujot tās viegli uzglabāt.
30 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Bluetooth®
Viegla galvas stīpa
Kompakti salokāmas
Šīs Bluetooth uz ausīm liekamās austiņas var viegli savienot pārī, un pēc 2 stundu uzlādes jūs iegūstat līdz pat 15 stundām ilgu atskaņošanas laiku. Ja enerģija sāk beigties, 15 minūšu uzlāde ļaus atskaņot mūziku vēl 3 stundas.
Jaudīgi 30 mm neodīma akustiskie skaļruņi sniedz skaidru skaņu, bet noslēgtā konstrukcija nodrošina lielisku skaņas izolāciju. Izbaudiet katru minūti mūzikas, neļaujot citiem dzirdēt, ko klausāties.
Polsterētie ausu spilventiņi nodrošina papildu komfortu klausīšanās laikā. Pogas uz ausu spilventiņa ļauj regulēt skaļumu, izlaist vai apturēt ierakstus, pieņemt vai noraidīt zvanus un veikt citas darbības.
Atsauksmes
Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.