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TAH6509BK/00
Baudiet ik mirkli
Padariet savu darbu vai spēles pilnīgākas ar šīm troksni slāpējošajām bezvadu austiņām. Skaņa tajās ir dzidra, turklāt, skatoties filmas vai spēlējot spēles, tā nebūs aizkavēta.
Profesionāla trokšņu slāpēšana
Pieguļ pāri ausīm
Dabiska skaņa. Dinamiski basi
Līdz pat 70 stundu atskaņošanas laiks
Adaptīvā trokšņa slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi,lai slāpētu ārējos trokšņus,tostarp vēju,un to darītu reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt,kas notiek apkārt,informētības režīms nodrošina piekļuvi ārējām skaņām. Ātrā informētība pastiprina balsis,lai jūs varētu sarunāties,nenoņemot austiņas.
Apaļi austiņu spilventiņu balsti un eleganti veidots rāmis piešķir šīm pāri ausīm liekamajām austiņām unikālu stilu. No atmiņas putām veidotie austiņu spilventiņi gādā par ērtībām ilgās klausīšanās sesijās,turklāt tos var nolocīt un iebīdīt uz iekšu,lai ērti uzglabātu kabatā vai somā.
Jūs baudīsiet bagātīgu skaņu no 40 mm skaļruņiem un labu pasīvo trokšņu izolāciju,ko nodrošina pāri ausīm liekamā konstrukcija. Lai izmantotu visu iecienīto basa skaņdarbu jaudu,nepalielinot skaļumu,vienkārši aktivizējiet dinamiskos basus,izmantojot daudzfunkciju pogu vai Philips Headphones lietotni.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Fabian Nol
24/08/2025
Polska
Tak🥰
Po pierwsze bo ma ANC i są świetne te słuchawki polecam Philips
Plusi
Są świetne w korzystaniu i świetne mają jakość
Mīnusi
Z waty nic nie ma
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Izmantošanas datums 2025-07-24
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Izmantošanas datums 2025-07-24