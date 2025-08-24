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6000 seriesPāri ausīm liekamās bezvadu austiņas

TAH6509BK/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Baudiet ik mirkli

Padariet savu darbu vai spēles pilnīgākas ar šīm troksni slāpējošajām bezvadu austiņām. Skaņa tajās ir dzidra, turklāt, skatoties filmas vai spēlējot spēles, tā nebūs aizkavēta.

Skatīt visas priekšrocības

Baudiet ik mirkli

  • Profesionāla trokšņu slāpēšana

  • Pieguļ pāri ausīm

  • Dabiska skaņa. Dinamiski basi

  • Līdz pat 70 stundu atskaņošanas laiks

Izbaudiet klausīšanos ar profesionālu trokšņu slāpēšanu

Izbaudiet klausīšanos ar profesionālu trokšņu slāpēšanu

Adaptīvā trokšņa slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi,lai slāpētu ārējos trokšņus,tostarp vēju,un to darītu reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt,kas notiek apkārt,informētības režīms nodrošina piekļuvi ārējām skaņām. Ātrā informētība pastiprina balsis,lai jūs varētu sarunāties,nenoņemot austiņas.

Vieglas,ērtas,salokāmas — un elegantas!

Vieglas,ērtas,salokāmas — un elegantas!

Apaļi austiņu spilventiņu balsti un eleganti veidots rāmis piešķir šīm pāri ausīm liekamajām austiņām unikālu stilu. No atmiņas putām veidotie austiņu spilventiņi gādā par ērtībām ilgās klausīšanās sesijās,turklāt tos var nolocīt un iebīdīt uz iekšu,lai ērti uzglabātu kabatā vai somā.

Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā

Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā

Jūs baudīsiet bagātīgu skaņu no 40 mm skaļruņiem un labu pasīvo trokšņu izolāciju,ko nodrošina pāri ausīm liekamā konstrukcija. Lai izmantotu visu iecienīto basa skaņdarbu jaudu,nepalielinot skaļumu,vienkārši aktivizējiet dinamiskos basus,izmantojot daudzfunkciju pogu vai Philips Headphones lietotni.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

24/08/2025

Polska

Polska

Tak🥰

Po pierwsze bo ma ANC i są świetne te słuchawki polecam Philips

Plusi

Są świetne w korzystaniu i świetne mają jakość

Mīnusi

Z waty nic nie ma

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Izmantošanas datums 2025-07-24

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Izmantošanas datums 2025-07-24

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