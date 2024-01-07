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Izbeigta ražošana
Īpaši kompakts. Funkcijām bagāts.
Maz vietas? Dodiet priekšroku izklaidei. Papildus interneta radio un DAB+ šī kompaktā pie sienas stiprināmā mikrosistēma nodrošina saderību ar Spotify Connect un straumēšanu, izmantojot Bluetooth. Varat pievienot pat kompaktdisku vai plašu atskaņotāju.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Meklējat, ko klausīties? Šī mikrosistēma ļauj klausīties skaidru digitālo vai interneta radio no tūkstošiem staciju visā pasaulē. Varat straumēt mūziku, podkāstus un daudz ko citu, izmantojot Bluetooth, un audio ieeja ļaus pieslēgt audio avotus ar vadu.
Varat atstāt šo kompakto mikrosistēmu uz tās kājas vai noņemt kāju un piestiprināt pie sienas. Divi pilna diapazona skaļruņi nodrošina skaidru stereoskaņu.
Straumēšana no Spotify? Šis Bluetooth interneta radio lepojas ar Spotify Connect funkciju. Izmantojiet savu mobilo tālruni kā tālvadības pulti, kamēr radio straumē Spotify vislabākās kvalitātes signālu tieši no Spotify serveriem. Divi pilna diapazona skaļruņi nodrošina skaidru stereo skaņu.
4.2
no 5
10
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
Gigi25*
07/01/2024
Slovensko
Verificēts pircējs
Rádio cez internet
Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín
Plusi
Pripojenie na internet
Mīnusi
Nema žiadny audio výstup
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM2805 Internetové rádio
Izmantošanas datums 2022-12-07
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM2805 Internetové rádio
Izmantošanas datums 2022-12-07
Алстарш
01/09/2022
България
Verificēts pircējs
Чудесно Интернет радио!Избор на станции,добър звук
Богати възможности,качествен звук!Отличен за хора,обичащи да слушат разнообразна музика.
Plusi
Високо качество,отлични характеристики.
Mīnusi
Не намирам.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM2805 Интернет радио
Izmantošanas datums 2021-09-01
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM2805 Интернет радио
Izmantošanas datums 2021-09-01
Bucóka
30/01/2022
Magyarország
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Remek választás volt.
Nálunk nem foghatóak a rádió állomások, ezért kerestünk internetes rádiót. Könnyen kezelhető, megfelelő a hangzása, kis helyen elfér és tetszetős a kinézete.
Plusi
könnyen kezelhető
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM2805 Internetes rádió
Izmantošanas datums 2020-12-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM2805 Internetes rádió
Izmantošanas datums 2020-12-30