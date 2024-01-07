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Izbeigta ražošana

Interneta radio

TAM2805/10

4.2

| (10) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu

Īpaši kompakts. Funkcijām bagāts.

Maz vietas? Dodiet priekšroku izklaidei. Papildus interneta radio un DAB+ šī kompaktā pie sienas stiprināmā mikrosistēma nodrošina saderību ar Spotify Connect un straumēšanu, izmantojot Bluetooth. Varat pievienot pat kompaktdisku vai plašu atskaņotāju.

Skatīt visas priekšrocības

Īpaši kompakts. Funkcijām bagāts.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Viena maza sistēma visai jūsu mūzikai

Meklējat, ko klausīties? Šī mikrosistēma ļauj klausīties skaidru digitālo vai interneta radio no tūkstošiem staciju visā pasaulē. Varat straumēt mūziku, podkāstus un daudz ko citu, izmantojot Bluetooth, un audio ieeja ļaus pieslēgt audio avotus ar vadu.

Ideāla nelielām vietām

Varat atstāt šo kompakto mikrosistēmu uz tās kājas vai noņemt kāju un piestiprināt pie sienas. Divi pilna diapazona skaļruņi nodrošina skaidru stereoskaņu.

Vienkārša straumēšana. Episka klausīšanās

Straumēšana no Spotify? Šis Bluetooth interneta radio lepojas ar Spotify Connect funkciju. Izmantojiet savu mobilo tālruni kā tālvadības pulti, kamēr radio straumē Spotify vislabākās kvalitātes signālu tieši no Spotify serveriem. Divi pilna diapazona skaļruņi nodrošina skaidru stereo skaņu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.2

no 5

10

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

2

07/01/2024

Slovensko

Slovensko

Verificēts pircējs

Rádio cez internet

Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín

Plusi

Pripojenie na internet

Mīnusi

Nema žiadny audio výstup

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM2805 Internetové rádio

Izmantošanas datums 2022-12-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM2805 Internetové rádio

Izmantošanas datums 2022-12-07

01/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Чудесно Интернет радио!Избор на станции,добър звук

Богати възможности,качествен звук!Отличен за хора,обичащи да слушат разнообразна музика.

Plusi

Високо качество,отлични характеристики.

Mīnusi

Не намирам.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM2805 Интернет радио

Izmantošanas datums 2021-09-01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM2805 Интернет радио

Izmantošanas datums 2021-09-01

30/01/2022

Magyarország

Magyarország

Verificēts pircējs

Remek választás volt.

Nálunk nem foghatóak a rádió állomások, ezért kerestünk internetes rádiót. Könnyen kezelhető, megfelelő a hangzása, kis helyen elfér és tetszetős a kinézete.

Plusi

könnyen kezelhető

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM2805 Internetes rádió

Izmantošanas datums 2020-12-30

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM2805 Internetes rádió

Izmantošanas datums 2020-12-30

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam