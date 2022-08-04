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Izbeigta ražošana
Viss vienā
Izmantojot interneta radio, Spotify Connect, Bluetooth un kompaktdisku atskaņotāju, šī kompaktā "viss vienā" mikrosistēma var to visu atskaņot. Varat arī pievienot citus avotus, izmantojot audio ieeju vai USB. Izbaudiet bagātīgāku skaņu no sistēmas, kas iekļaujas gandrīz jebkurā telpā.
Interneta radio, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W
No klasiskām melodijām līdz jaunākajām podraidēm. Izmantojot Spotify Connect, jūs varat straumēt Spotify vislabākās kvalitātes signālus, izmantojot Wi-Fi. Jūs varat arī straumēt atskaņojumu sarakstus un daudz ko citu ar Bluetooth, atskaņot kompaktdiskus vai izveidot savienojumu ar citiem avotiem, izmantojot audio ieeju vai USB.
Interneta radio ir jūsu piekļuves līdzeklis tūkstošiem pasaules radiostaciju, kas pārraida visu veidu programmas. Digitālais uztvērējs nodrošina skaidru uztveršanu, un jūs varat iepriekš iestatīt jūsu iecienītāko interneta tīklu, DAB+ vai FM stacijas.
Divi skaļruņi ir iebūvēti šīs "viss vienā" mikrosistēmas skapī. Jūs saņemat skaidru skaņu un labu basu no pilna diapazona skaļruņiem un skaņu atstarojošā porta. Maksimālā 50 W jauda ir lieliski piemērota virtuvēm, birojiem un mazākām dzīvojamām telpām.
4.1
no 5
14
Atsauksmes
82%
ieteica šo produktu
Obywatel
04/08/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Fajna mikrowieża
Ładnie wygląda, ława w obsłudze, jestem bardzo zadowolony. Wyposażona jest we wszystko w co aktualnie powinno mieć nowoczesne radio.
Plusi
Kompaktowe wymiary w których jest ukryta duża moc
Mīnusi
Po miesiącu używania nie znalazłem wad, mam nadzieję że tak zostanie
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM6805 Mikrowieża
Izmantošanas datums 2021-07-04
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM6805 Mikrowieża
Izmantošanas datums 2021-07-04
Martyna1980
28/12/2021
Polska
Polecam
Sprzęt jest po prostu super. Bardzo dobra jakość wykonania, proste sterowanie, piękny dźwięk, brak problemów technicznych. Jestem mega zadowolona
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM6805 Mikrowieża
Izmantošanas datums 2020-11-28
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM6805 Mikrowieża
Izmantošanas datums 2020-11-28
Рядовий користувач
03/09/2021
Україна
Прекрасний виріб.
До такого функціонального і якісного продукту бажано адекватну інструкцію користувача,щоб не вигадувати велосипед.Других зауважень немає.П'ять балів!
Plusi
Однозначно!
Mīnusi
-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM6805 Музична мікросистема
Izmantošanas datums 2020-08-03
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM6805 Музична мікросистема
Izmantošanas datums 2020-08-03