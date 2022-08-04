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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

TAM6805/10

4.1

| (14) Atsauksmes | 82% ieteica šo produktu

Viss vienā

Izmantojot interneta radio, Spotify Connect, Bluetooth un kompaktdisku atskaņotāju, šī kompaktā "viss vienā" mikrosistēma var to visu atskaņot. Varat arī pievienot citus avotus, izmantojot audio ieeju vai USB. Izbaudiet bagātīgāku skaņu no sistēmas, kas iekļaujas gandrīz jebkurā telpā.

Skatīt visas priekšrocības

Viss vienā

  • Interneta radio, DAB+

  • Bluetooth, Spotify Connect

  • USB, MP3-CD

  • 50 W

Visa jūsu mūzika, podraides un vairāk

Visa jūsu mūzika, podraides un vairāk

No klasiskām melodijām līdz jaunākajām podraidēm. Izmantojot Spotify Connect, jūs varat straumēt Spotify vislabākās kvalitātes signālus, izmantojot Wi-Fi. Jūs varat arī straumēt atskaņojumu sarakstus un daudz ko citu ar Bluetooth, atskaņot kompaktdiskus vai izveidot savienojumu ar citiem avotiem, izmantojot audio ieeju vai USB.

Interneta radio, DAB+ FM radio

Interneta radio, DAB+ FM radio

Interneta radio ir jūsu piekļuves līdzeklis tūkstošiem pasaules radiostaciju, kas pārraida visu veidu programmas. Digitālais uztvērējs nodrošina skaidru uztveršanu, un jūs varat iepriekš iestatīt jūsu iecienītāko interneta tīklu, DAB+ vai FM stacijas.

Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma

Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma

Divi skaļruņi ir iebūvēti šīs "viss vienā" mikrosistēmas skapī. Jūs saņemat skaidru skaņu un labu basu no pilna diapazona skaļruņiem un skaņu atstarojošā porta. Maksimālā 50 W jauda ir lieliski piemērota virtuvēm, birojiem un mazākām dzīvojamām telpām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.1

no 5

14

Atsauksmes

82%

ieteica šo produktu

04/08/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Fajna mikrowieża

Ładnie wygląda, ława w obsłudze, jestem bardzo zadowolony. Wyposażona jest we wszystko w co aktualnie powinno mieć nowoczesne radio.

Plusi

Kompaktowe wymiary w których jest ukryta duża moc

Mīnusi

Po miesiącu używania nie znalazłem wad, mam nadzieję że tak zostanie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM6805 Mikrowieża

Izmantošanas datums 2021-07-04

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM6805 Mikrowieża

Izmantošanas datums 2021-07-04

28/12/2021

Polska

Polska

Polecam

Sprzęt jest po prostu super. Bardzo dobra jakość wykonania, proste sterowanie, piękny dźwięk, brak problemów technicznych. Jestem mega zadowolona

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM6805 Mikrowieża

Izmantošanas datums 2020-11-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM6805 Mikrowieża

Izmantošanas datums 2020-11-28

03/09/2021

Україна

Україна

Прекрасний виріб.

До такого функціонального і якісного продукту бажано адекватну інструкцію користувача,щоб не вигадувати велосипед.Других зауважень немає.П'ять балів!

Plusi

Однозначно!

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM6805 Музична мікросистема

Izmantošanas datums 2020-08-03

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM6805 Музична мікросистема

Izmantošanas datums 2020-08-03

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam