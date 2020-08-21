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Izbeigta ražošana
Ierībiniet basu
Ierībiniet telpu ar Bluetooth ballīšu skaļruni, kuram ir divas basa membrānas dārdošam basam! Varat pievienot ģitāru un mikrofonu, lai radītu pats savas melodijas. Jūs iegūsiet ballīšu gaismu efektus, jautras karaokes funkcijas un 14 stundu atskaņošanas laiku.
Bluetooth®
Karaoke funkcijas: atbalss, sievietes/vīrieša balss pārslēgšana, vokāla izslēgšana
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється супер
Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.
Plusi
За
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Izmantošanas datums 2020-07-20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Izmantošanas datums 2020-07-20