ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Primārais attēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Primārais attēls

Izbeigta ražošana

Bluetooth ballīšu skaļrunis

TANX200/10

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Ierībiniet basu

Ierībiniet telpu ar Bluetooth ballīšu skaļruni, kuram ir divas basa membrānas dārdošam basam! Varat pievienot ģitāru un mikrofonu, lai radītu pats savas melodijas. Jūs iegūsiet ballīšu gaismu efektus, jautras karaokes funkcijas un 14 stundu atskaņošanas laiku.

Skatīt visas priekšrocības

Ierībiniet basu

  • Bluetooth®

Vada ieeja un izeja (3,5 mm)

Karaoke funkcijas: atbalss, sievietes/vīrieša balss pārslēgšana, vokāla izslēgšana

Karaoke funkcijas: atbalss, sievietes/vīrieša balss pārslēgšana, vokāla izslēgšana

Izmēri: 268 x 556 x 285 mm

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється супер

Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.

Plusi

За

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Izmantošanas datums 2020-07-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Izmantošanas datums 2020-07-20

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā